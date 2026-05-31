¿Continuar o frenar a Petro? La pregunta que marca las elecciones en Colombia

Aunque <b>Torres </b>considera que<b> la polarización terminó predominando sobre las propuestas</b>, reconoció que existen asuntos específicos que siguen generando preocupación entre los votantes.El primero de ellos es la seguridad.De acuerdo con su análisis, <b>Colombia atraviesa un deterioro significativo del orden público</b>, aunque todavía lejos de los niveles más críticos que vivió durante las décadas más intensas del conflicto armado.<b>Torres </b>atribuyó buena parte de esa situación a la política de 'Paz Total' impulsada por el gobierno de <b>Petro</b>.'No estamos en los peores momentos de la guerra en <b>Colombia</b>, pero sí vivimos una regresión significativa en materia de seguridad', sostuvo.