¿Continuar o frenar a Petro? La pregunta que marca las elecciones en Colombia

Las elecciones presidenciales de Colombia se han convertido en una disputa entre quienes respaldan la continuidad del proyecto político del presidente Gustavo Petro y quienes buscan ponerle fin, dejando en un segundo plano los temas programáticos tradicionales de campaña. Así lo afirmó Jhon Torres, editor político del diario El Tiempo, quien considera que la jornada electoral estuvo marcada por una fuerte polarización que redujo significativamente el espacio político del centro y empujó a gran parte del electorado hacia dos bloques claramente definidos. “Muchos colombianos parecen haberse movilizado por dos motivaciones principales: respaldar la continuidad del proyecto político del presidente Petro o frenar ese proyecto”, señaló Torres durante una entrevista con La Estrella de Panamá. Según el periodista, una de las principales evidencias de esta polarización fue el desplome de las candidaturas de centro. Figuras como Sergio Fajardo y Claudia López, que en otros momentos lograron captar importantes sectores moderados, llegaron a la recta final de la campaña con niveles mínimos de respaldo electoral. “Entre ambos candidatos no alcanzaban el 5% de la intención de voto en las últimas encuestas publicadas antes de la jornada electoral”, explicó.

La seguridad, principal preocupación ciudadana

Aunque Torres considera que la polarización terminó predominando sobre las propuestas, reconoció que existen asuntos específicos que siguen generando preocupación entre los votantes. El primero de ellos es la seguridad. De acuerdo con su análisis, Colombia atraviesa un deterioro significativo del orden público, aunque todavía lejos de los niveles más críticos que vivió durante las décadas más intensas del conflicto armado. Torres atribuyó buena parte de esa situación a la política de “Paz Total” impulsada por el gobierno de Petro. “No estamos en los peores momentos de la guerra en Colombia, pero sí vivimos una regresión significativa en materia de seguridad”, sostuvo.

El debate sobre la salud

Otro tema que continúa generando debate es la reforma al sistema de salud. Según Torres, el gobierno intentó transformar un modelo que, pese a sus deficiencias, mantenía una cobertura cercana al 99,8% de la población colombiana. A su juicio, el proceso de transición hacia un esquema con una mayor participación estatal ha generado dificultades que hoy se reflejan en una crisis dentro del sector.

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