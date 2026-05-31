Cierran las mesas en Colombia y comienza el conteo de votos de las elecciones presidenciales

Colombia concluyó este domingo 31 de mayo la jornada de votación de sus elecciones presidenciales. Tal como estaba previsto, a las 4:00 p.m. (hora local) cerraron las mesas de votación y comenzó el conteo de los sufragios, cuyos resultados serán actualizados de manera periódica en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El registrador nacional, Hernán Penagos, explicó que los jurados de votación realizan el conteo de los votos de forma manual en un procedimiento público en el que participan los testigos electorales de las distintas campañas.

Penagos detalló que estos testigos también diligencian a mano las actas electorales y tienen autorización para fotografiarlas antes de que sean publicadas y digitalizadas por la Registraduría, con el objetivo de alimentar la base de datos utilizada para la divulgación de los boletines electorales.

Según las autoridades, el proceso de escrutinio comprende cerca de 360.000 actas electorales correspondientes a unas 120.000 mesas de votación habilitadas en todo el territorio colombiano.

“No permitamos que las narrativas de la desinformación circulen entre la ciudadanía”, exhortó Penagos durante su comparecencia pública, al tiempo que defendió la transparencia, integridad y garantías del proceso electoral colombiano.