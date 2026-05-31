Cierran las mesas en Colombia y comienza el conteo de votos de las elecciones presidenciales

<b><a href="/tag/-/meta/colombia">Colombia</a></b> concluyó este domingo 31 de mayo la jornada de votación de sus <b>elecciones presidenciales</b>. Tal como estaba previsto, a las 4:00 p.m. (hora local) cerraron las mesas de votación y comenzó el conteo de los sufragios, cuyos resultados serán actualizados de manera periódica en la página web de la <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://resultados.registraduria.gov.co/resultados/0/00" target="_blank"><b>Registraduría Nacional del Estado Civil</b>.</a>El registrador nacional, <b>Hernán Penagos</b>, explicó que los jurados de votación realizan el conteo de los votos de forma manual en un procedimiento público en el que participan los <b>testigos electorales</b> de las distintas campañas.Penagos detalló que estos testigos también diligencian a mano las actas electorales y tienen autorización para fotografiarlas antes de que sean publicadas y digitalizadas por la <b>Registraduría</b>, con el objetivo de alimentar la base de datos utilizada para la divulgación de los boletines electorales.Según las autoridades, el proceso de escrutinio comprende cerca de <b>360.000 actas electorales</b> correspondientes a unas <b>120.000 mesas de votación</b> habilitadas en todo el territorio colombiano.'No permitamos que las narrativas de la desinformación circulen entre la ciudadanía', exhortó <b>Penagos</b> durante su comparecencia pública, al tiempo que defendió la transparencia, integridad y garantías del <b>proceso electoral colombiano</b>.