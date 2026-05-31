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Fútbol

EN VIVO: Brasil-Panamá en partido amistoso

Vestuario de la selección de Panamá.
Vestuario de la selección de Panamá. Fepafut
Por
Jean-Paul Francis Botello
  • 31/05/2026 16:21
Brasil recibe a Panamá en su partido de despedida en el estadio Maracaná previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

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6:02 PM
31/05/2026

65'

 

Cambios en Panamá

Ingresan Tomás Rodríguez, Kadir Barría, Davis, Fariña, Ramos y Miller. Salen Andrade, Escobar, Córdoba, José Luis Rodríguez, Blackman y Bárcenas

6:00 PM
31/05/2026

65'

 

Brasil pone el 5-1

Igor Jesús gana un penal, luego de una falta de Mosquera. El propio brasileño se hace con la pelota y anota por la vía penal el 5-1.

5:57 PM
31/05/2026

63'

 

¡GOOOOOL DE BRASIL!

5:56 PM
31/05/2026

62'

 

¡Penal para Brasil!

5:56 PM
31/05/2026

61'

 

¡Aumenta la ventaja Brasil en su casa!

Lucas Paquetá pone el 4-1 tras una asistencia de Douglas.

5:54 PM
31/05/2026

60'

 

¡GOOOOOOOOOL DE BRASIL!

5:51 PM
31/05/2026

56'

 

Empieza a crear más peligro Brasil

Los locales empiezan a tomar más confianza tras el 3-1. En cuanto a Panamá, Bárcenas se ubica por la banda izquierda y deja a Martínez con Harvey en la medular.

5:49 PM
31/05/2026

54'

 

Otra equivocación de Panamá que nos cuesta un gol

Andrade juega para Mosquera, quien hace un control poco ortodoxo, le da tiempo a Igor de presionar al portero. Mosquera intenta nuevamente jugar con Andrade, pero se la entrega a Rayan y con un tiro con efecto la mandó a guardar y poner las cosas 3-1.

5:47 PM
31/05/2026

53'

 

¡GOOOOOOOOL DE BRASIL!

5:42 PM
31/05/2026

46'

 

Cambios en Brasil y Panamá

Brasil cambio prácticamente a los 11 titulares. Entraron Ibañez, Igor Thiago, Endrick, Danilo, Rayan, Lucas Paquetá, Emerson y Fabinho

Para Panamá ingresaron Martínez y Fajardo por Díaz y Waterman.

5:39 PM
31/05/2026

46'

 

¡Inicia el segundo tiempo!

5:21 PM
31/05/2026

45+4'

 

¡Finaliza la primera parte! ¡Lo gana 2-1 Brasil sobre Panamá!

5:18 PM
31/05/2026

45'+2

 

¡Cerca Waterman del 2-2!

Waterman se desprende de la marca, recibe la pelota cerca del primer palo defendido por Alisson, pero bien responde el portero del Liverpool al tiro cruzado del panameño. Posteriormente Blackman realiza una falta y recibe la primera tarjeta amarilla del partido.

5:12 PM
31/05/2026

40'

 

Anota Casemiro tras revisión del VAR

Balón por izquierda para Vinícius, quien envía un centro que cabecea Casemiro. Se revisó la jugada por posible fuera de juego, pero Córdoba habilitó al brasileño y puso el 2-1

5:09 PM
31/05/2026

¡GOOOOOOOOL DE BRASIL!

5:03 PM
31/05/2026

32'

 

¡Intentó Ismael de larga distancia!

Ismael Díaz probó a Alisson de media distancia y el portero del Liverpool tuvo que lanzarse hacia su costado izquierdo para evitar lo que pudo haber sido el 1-2.

5:02 PM
31/05/2026

30'

 

¡Cerca Brasil!

Pase en profundidad para el jugador del Barcelona, pero bien pone Córdoba el cuerpo y evita que Raphinha llegara a ese balón.

4:56 PM
31/05/2026

23'

 

Intentaba Brasil, pero queda invalidado por fuera de juego

Combinación entre Vinícius y Raphinha, pero el pase del madridista al barcelonista quedó invalidado por posición ilícita. Ambos equipos se han mostrado activos en ofensiva.

4:51 PM
31/05/2026

20'

 

Panamá lo intenta y se aproxima con peligro

De momento con el 1-1, Brasil deja algunos espacios en el retroceso, situación que aprovecha Panamá para atacar. En la última lo tuvo José Luis pero el disparo salió desviado.

4:47 PM
31/05/2026

15'

 

¡Empata Panamá y ya se colocan las cosas 1-1 en territorio carioca!

Murillo fue el encargado de ejecutar el tiro libre. El balón choca en la barrera, concretamente en Matheus Cunha y toma dirección a portería el disparo hasta colarse en el fondo de las redes. Imposible para Alisson y Panamá el empata a Brasil en el Maracaná.

4:45 PM
31/05/2026

¡GOOOOOOOOOL DE PANAMÁ! ¡ANOTA MURILLO!

4:44 PM
31/05/2026

12'

 

¡Falta peligrosa a favor de Panamá!

Falta de Bruno sobre Bárcenas y es una ocasión peligrosa para los nuestros. Murillo y José Luis se preparan para el tiro libro frontal.

4:40 PM
31/05/2026

9'

 

Brasil no cede e intenta buscar más anotaciones

La presión alta de Brasil hace que el equipo panameño erre varios pases. La velocidad es la mayor virtud de los locales. Por ahí está sufriendo mucho Panamá.

4:37 PM
31/05/2026

3'

 

Vinícius Jr. no perdona de cara al arco y pone el 1-0

Mala salida de Bárcenas temprano en el partido, pierde la pelota y en lapso de apenas un minuto el jugador del Real Madrid puso el primero del partido.

4:32 PM
31/05/2026

¡GOOOOOOOOL DE BRASIL!

4:31 PM
31/05/2026

1'
 

¡Inicia el partido!

4:26 PM
31/05/2026

¡Ya suenan los himnos nacionales!

Ambos equipos ya se encuentran en el terreno de juego para los actos protocolares mientras suenan los himnos nacionales de Panamá y Brasil.

4:25 PM
31/05/2026

¡Bienvenidos al Minuto a Minuto de La Estrella de Panamá

Brasil recibe a Panamá en el estadio Maracaná en su partido de despedida rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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