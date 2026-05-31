EN VIVO: Brasil-Panamá en partido amistoso

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65'
Cambios en Panamá
Ingresan Tomás Rodríguez, Kadir Barría, Davis, Fariña, Ramos y Miller. Salen Andrade, Escobar, Córdoba, José Luis Rodríguez, Blackman y Bárcenas
Brasil pone el 5-1
Igor Jesús gana un penal, luego de una falta de Mosquera. El propio brasileño se hace con la pelota y anota por la vía penal el 5-1.
63'
¡GOOOOOL DE BRASIL!
62'
¡Penal para Brasil!
61'
¡Aumenta la ventaja Brasil en su casa!
Lucas Paquetá pone el 4-1 tras una asistencia de Douglas.
60'
¡GOOOOOOOOOL DE BRASIL!
56'
Empieza a crear más peligro Brasil
Los locales empiezan a tomar más confianza tras el 3-1. En cuanto a Panamá, Bárcenas se ubica por la banda izquierda y deja a Martínez con Harvey en la medular.
54'
Otra equivocación de Panamá que nos cuesta un gol
Andrade juega para Mosquera, quien hace un control poco ortodoxo, le da tiempo a Igor de presionar al portero. Mosquera intenta nuevamente jugar con Andrade, pero se la entrega a Rayan y con un tiro con efecto la mandó a guardar y poner las cosas 3-1.
53'
¡GOOOOOOOOL DE BRASIL!
46'
Cambios en Brasil y Panamá
Brasil cambio prácticamente a los 11 titulares. Entraron Ibañez, Igor Thiago, Endrick, Danilo, Rayan, Lucas Paquetá, Emerson y FabinhoPara Panamá ingresaron Martínez y Fajardo por Díaz y Waterman.
¡Inicia el segundo tiempo!
45+4'
¡Finaliza la primera parte! ¡Lo gana 2-1 Brasil sobre Panamá!
45'+2
¡Cerca Waterman del 2-2!
Waterman se desprende de la marca, recibe la pelota cerca del primer palo defendido por Alisson, pero bien responde el portero del Liverpool al tiro cruzado del panameño. Posteriormente Blackman realiza una falta y recibe la primera tarjeta amarilla del partido.
40'
Anota Casemiro tras revisión del VAR
Balón por izquierda para Vinícius, quien envía un centro que cabecea Casemiro. Se revisó la jugada por posible fuera de juego, pero Córdoba habilitó al brasileño y puso el 2-1
32'
¡Intentó Ismael de larga distancia!
Ismael Díaz probó a Alisson de media distancia y el portero del Liverpool tuvo que lanzarse hacia su costado izquierdo para evitar lo que pudo haber sido el 1-2.
30'
¡Cerca Brasil!
Pase en profundidad para el jugador del Barcelona, pero bien pone Córdoba el cuerpo y evita que Raphinha llegara a ese balón.
23'
Intentaba Brasil, pero queda invalidado por fuera de juego
Combinación entre Vinícius y Raphinha, pero el pase del madridista al barcelonista quedó invalidado por posición ilícita. Ambos equipos se han mostrado activos en ofensiva.
20'
Panamá lo intenta y se aproxima con peligro
De momento con el 1-1, Brasil deja algunos espacios en el retroceso, situación que aprovecha Panamá para atacar. En la última lo tuvo José Luis pero el disparo salió desviado.
15'
¡Empata Panamá y ya se colocan las cosas 1-1 en territorio carioca!
Murillo fue el encargado de ejecutar el tiro libre. El balón choca en la barrera, concretamente en Matheus Cunha y toma dirección a portería el disparo hasta colarse en el fondo de las redes. Imposible para Alisson y Panamá el empata a Brasil en el Maracaná.
¡GOOOOOOOOOL DE PANAMÁ! ¡ANOTA MURILLO!
12'
¡Falta peligrosa a favor de Panamá!
Falta de Bruno sobre Bárcenas y es una ocasión peligrosa para los nuestros. Murillo y José Luis se preparan para el tiro libro frontal.
9'
Brasil no cede e intenta buscar más anotaciones
La presión alta de Brasil hace que el equipo panameño erre varios pases. La velocidad es la mayor virtud de los locales. Por ahí está sufriendo mucho Panamá.
3'
Vinícius Jr. no perdona de cara al arco y pone el 1-0
Mala salida de Bárcenas temprano en el partido, pierde la pelota y en lapso de apenas un minuto el jugador del Real Madrid puso el primero del partido.
1'
¡Inicia el partido!
¡Ya suenan los himnos nacionales!
Ambos equipos ya se encuentran en el terreno de juego para los actos protocolares mientras suenan los himnos nacionales de Panamá y Brasil.
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto de La Estrella de Panamá
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