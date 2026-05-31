¿Abelardo, Paloma o Cepeda? Las claves detrás de los candidatos que dominan la elección en Colombia

Mientras Colombia define en las urnas quiénes avanzarán a una eventual segunda vuelta presidencial, tres nombres concentran gran parte de la atención política: Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia e Iván Cepeda. Aunque representan proyectos distintos, cada uno refleja las tensiones que han marcado la campaña electoral. Para Jhon Torres, editor político de El Tiempo, el fenómeno más llamativo es el crecimiento de Abelardo de la Espriella, un abogado que logró irrumpir en la política nacional como una de las voces más visibles de la oposición al presidente Gustavo Petro. “Es un ‘outsider’ de la política”, explicó Torres. A su juicio, el candidato rompió incluso con los moldes tradicionales del ejercicio jurídico en Colombia al construir una figura pública mucho más mediática que la acostumbrada dentro del gremio. Esa estrategia le permitió conectar con sectores que buscaban una alternativa frontal al actual Gobierno y ocupar un espacio que otros dirigentes de oposición no lograron consolidar.

La disputa por el voto uribista

El crecimiento de De la Espriella también ha tenido consecuencias dentro del espectro de la derecha colombiana. Según Torres, tanto él como Paloma Valencia compiten por un electorado similar: los votantes que se identifican con el legado político del expresidente Álvaro Uribe. Sin embargo, muchos ciudadanos perciben a De la Espriella como una figura más radical e incluso más cercana a ciertos postulados del uribismo que la propia Valencia, pese a que ella ha construido toda su carrera política dentro del Centro Democrático. “Parte del voto de derecha que Paloma consideraba asegurado por el respaldo de Uribe terminó inclinándose hacia Abelardo de la Espriella”, señaló. El analista considera que Valencia intentó ampliar su base electoral hacia sectores moderados y de centro, siguiendo una estrategia similar a la que permitió a Gustavo Petro ampliar su coalición antes de llegar a la Presidencia en 2022. No obstante, el comportamiento final de ese electorado solo podrá medirse una vez concluya el escrutinio.

Cepeda y el respaldo de Petro

Del otro lado del espectro político aparece Cepeda, candidato identificado con la izquierda y respaldado abiertamente por el presidente Gustavo Petro. Torres considera que una de las principales debilidades de Cepeda es su limitada capacidad para conectar emocionalmente con el electorado en comparación con Petro, reconocido por su habilidad para movilizar a las masas a través de sus discursos. Aun así, el candidato cuenta con dos fortalezas importantes. La primera es que representa a un núcleo duro de votantes de izquierda que podría oscilar entre el 27% y el 30% del electorado colombiano. La segunda, y quizás la más importante, es el respaldo directo del mandatario. “Petro ha puesto buena parte de su capital político al servicio de la candidatura de Cepeda”, afirmó Torres. Según el editor político de El Tiempo, el apoyo presidencial ha sido determinante para consolidar el crecimiento del candidato en las encuestas durante los últimos meses. También considera que algunas decisiones impulsadas por el Gobierno, como el aumento del salario mínimo, contribuyeron a fortalecer su posicionamiento electoral.

Una elección marcada por liderazgos