¿Abelardo, Paloma o Cepeda? Las claves detrás de los candidatos que dominan la elección en Colombia

Para <b>Torres</b>, la campaña presidencial colombiana ha estado menos definida por programas de gobierno y más por el peso político de figuras capaces de movilizar emociones, identidades y lealtades partidarias.En ese escenario, <b>De la Espriella</b> representa el auge de un outsider que desafía a las estructuras tradicionales; <b>Paloma Valencia</b> busca consolidar el legado del uribismo sin renunciar al voto moderado; y <b>Cepeda </b>intenta capitalizar la fuerza política de <b>Gustavo Petro </b>y del electorado de izquierda.La respuesta definitiva, sin embargo, solo llegará con el conteo de los votos.