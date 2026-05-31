Elecciones de Colombia: Abelardo de la Espriella y Cepeda avanzan a segunda vuelta

La polarización política que marcó la campaña presidencial colombiana terminó reflejándose en las urnas. Con el 71,21% de las mesas informadas, Abelardo de la Espriella y Cepeda aseguraron su paso a la segunda vuelta presidencial, prevista para el próximo 21 de junio.

Los resultados preliminares confirman un escenario que varios analistas consideraban probable: la exclusión de las candidaturas de centro y la consolidación de dos proyectos políticos claramente diferenciados que ahora buscarán conquistar el voto de los sectores moderados e independientes.

De la Espriella, abogado y figura mediática que irrumpió en la política nacional como un outsider, logró capitalizar buena parte del voto opositor al presidente Gustavo Petro. Durante la campaña se consolidó como una de las voces más visibles contra el actual Gobierno y logró conectar con sectores conservadores y de derecha que buscaban una alternativa de confrontación directa frente al petrismo.

Por su parte, Cepeda avanzó respaldado por la maquinaria política del oficialismo y por el apoyo abierto del presidente Petro. Aunque algunos analistas consideran que no posee el mismo nivel de conexión popular que el mandatario, su candidatura logró consolidar el respaldo del electorado de izquierda y de quienes apoyan la continuidad del actual proyecto político.

La clasificación de ambos candidatos deja fuera de la contienda a los aspirantes que buscaban ocupar el espacio de centro, una tendencia que ya había sido advertida durante la campaña por observadores políticos y medios colombianos.