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Elecciones de Colombia: Abelardo de la Espriella y Cepeda avanzan a segunda vuelta

Elecciones de Colombia: Abelardo de la Espriella y Cepeda avanzan a segunda vuelta
Por
Darine Waked
  • 31/05/2026 17:12
Con más del 71% de las mesas escrutadas, los candidatos representan dos visiones opuestas del país y disputarán la Presidencia el próximo 21 de junio

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La polarización política que marcó la campaña presidencial colombiana terminó reflejándose en las urnas. Con el 71,21% de las mesas informadas, Abelardo de la Espriella y Cepeda aseguraron su paso a la segunda vuelta presidencial, prevista para el próximo 21 de junio.

Los resultados preliminares confirman un escenario que varios analistas consideraban probable: la exclusión de las candidaturas de centro y la consolidación de dos proyectos políticos claramente diferenciados que ahora buscarán conquistar el voto de los sectores moderados e independientes.

De la Espriella, abogado y figura mediática que irrumpió en la política nacional como un outsider, logró capitalizar buena parte del voto opositor al presidente Gustavo Petro. Durante la campaña se consolidó como una de las voces más visibles contra el actual Gobierno y logró conectar con sectores conservadores y de derecha que buscaban una alternativa de confrontación directa frente al petrismo.

Por su parte, Cepeda avanzó respaldado por la maquinaria política del oficialismo y por el apoyo abierto del presidente Petro. Aunque algunos analistas consideran que no posee el mismo nivel de conexión popular que el mandatario, su candidatura logró consolidar el respaldo del electorado de izquierda y de quienes apoyan la continuidad del actual proyecto político.

La clasificación de ambos candidatos deja fuera de la contienda a los aspirantes que buscaban ocupar el espacio de centro, una tendencia que ya había sido advertida durante la campaña por observadores políticos y medios colombianos.

Comienza una nueva elección

La segunda vuelta abre ahora un escenario completamente distinto.

Durante las próximas semanas, tanto De la Espriella como Cepeda intentarán atraer a los votantes que respaldaron otras candidaturas y a quienes aún permanecen indecisos. Los analistas coinciden en que el comportamiento del electorado de centro podría resultar decisivo para definir quién ocupará la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años.

Además, la campaña entrará en una nueva fase marcada por debates sobre seguridad, economía, salud y gobernabilidad, temas que han dominado la discusión pública durante los últimos meses.

La cita definitiva será el próximo 21 de junio, cuando los colombianos regresen a las urnas para elegir entre dos proyectos políticos que representan visiones opuestas sobre el futuro del país.

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