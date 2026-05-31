Elecciones de Colombia: Abelardo de la Espriella y Cepeda avanzan a segunda vuelta

La segunda vuelta abre ahora un escenario completamente distinto.Durante las próximas semanas, tanto <b>De la Espriella</b> como <b>Cepeda </b>intentarán atraer a los votantes que respaldaron otras candidaturas y a quienes aún permanecen indecisos. Los analistas coinciden en que el comportamiento del electorado de centro podría resultar decisivo para definir quién ocupará la <b>Casa de Nariño</b> durante los próximos cuatro años.Además, la campaña entrará en una nueva fase marcada por debates sobre seguridad, economía, salud y gobernabilidad, temas que han dominado la discusión pública durante los últimos meses.La cita definitiva será el próximo 21 de junio, cuando los colombianos regresen a las urnas para elegir entre dos proyectos políticos que representan visiones opuestas sobre el futuro del país.