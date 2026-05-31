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Google Trends situó a Abelardo de la Espriella por delante de Iván Cepeda en interés de búsqueda

Los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.
Los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. EFE
Por
José Vilar
  • 31/05/2026 17:53
Los datos de Google Trends mostraron a Abelardo de la Espriella como el candidato con mayor interés de búsqueda en internet, por delante de Iván Cepeda y Paloma Valencia

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Uno de los indicadores que suele utilizarse para medir el interés que despiertan los candidatos presidenciales en internet son las herramientas de análisis digital, entre ellas Google Trends.

Según los datos de esta plataforma, el candidato de extrema derecha Abelardo de la Espriella registró el mayor nivel de interés de búsqueda, con un índice de 90, seguido por el candidato oficialista del Pacto Histórico, Iván Cepeda, con 47, y por la candidata del partido uribista Centro Democrático, Paloma Valencia, con 11. Google Trends mide con un baremo del 0 al 100, siendo este número el que indica la preferencia más alta.

Así lo refleja el gráfico de Google Trends, en el que De la Espriella aparece representado con una línea azul, Cepeda con una línea roja y Valencia con una línea amarilla.

Abelardo de la Espriella (línea azul), Iván Cepeda (línea roja) y Paloma Valencia (línea amarilla)
Abelardo de la Espriella (línea azul), Iván Cepeda (línea roja) y Paloma Valencia (línea amarilla) Tomado de Google Trends

A 24 horas de la votación, De la Espriella y Cepeda se disputaban el liderazgo en las búsquedas de Google. Durante la noche previa a la jornada electoral, ambos candidatos participaron en eventos virtuales. Mientras Cepeda conversaba con el periodista Daniel Coronell en una entrevista que reunió a cerca de 50.000 espectadores, De la Espriella participó en una transmisión con el influenciador Westcol, que congregó a más de 250.000 usuarios en la plataforma Kick.

Durante esa conversación, el candidato aseguró que, de llegar a la Presidencia, autorizaría la portación de armas a cualquier persona que demostrara contar con la “idoneidad física y psicológica” requerida.

Al momento de redactar esta nota, con el 92 % de las mesas escrutadas, los resultados preliminares apuntaban a una victoria en primera vuelta de Abelardo de la Espriella, con el 43 % de los sufragios, seguido de Iván Cepeda, con el 41 % de los votos.

Sin embargo, al no alcanzar el umbral del 50 % más uno de los sufragios válidos, De la Espriella deberá enfrentarse a Cepeda en la segunda vuelta presidencial, prevista para el próximo 21 de junio.

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