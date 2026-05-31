Google Trends situó a Abelardo de la Espriella por delante de Iván Cepeda en interés de búsqueda

Uno de los indicadores que suele utilizarse para medir el interés que despiertan los candidatos presidenciales en internet son las herramientas de análisis digital, entre ellas Google Trends.

Según los datos de esta plataforma, el candidato de extrema derecha Abelardo de la Espriella registró el mayor nivel de interés de búsqueda, con un índice de 90, seguido por el candidato oficialista del Pacto Histórico, Iván Cepeda, con 47, y por la candidata del partido uribista Centro Democrático, Paloma Valencia, con 11. Google Trends mide con un baremo del 0 al 100, siendo este número el que indica la preferencia más alta.

Así lo refleja el gráfico de Google Trends, en el que De la Espriella aparece representado con una línea azul, Cepeda con una línea roja y Valencia con una línea amarilla.