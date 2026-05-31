Sergio Fajardo: “Lo que hagamos de ahora en adelante será crucial”

El candidato de centroizquierda Sergio Fajardo, quien obtuvo 1.006.870 votos (4,25 %) en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, evitó revelar si respaldará a alguno de los aspirantes que disputarán la segunda vuelta.

“Vamos a reflexionar. Lo que nosotros hagamos y digamos de ahora en adelante será crucial. Vamos a seguir luchando por el país”, afirmó Fajardo, al destacar que hará valer el más de un millón de votos que recibió durante la contienda electoral.

Asimismo, realizó un balance de su campaña y sostuvo que su candidatura enfrentó numerosos obstáculos.

“Nunca nos hemos arrodillado. Nos querían hacer creer que no teníamos nada que hacer en la política. El voto que cosechamos es un voto por la dignidad del país. Nunca antes en la historia Colombia había estado tan en juego. Por otro lado, nunca pierde quien lucha por sus principios, ideales y sueños. Este 21 de junio se juega el país”, manifestó.

Fajardo siguió los resultados electorales desde Bogotá, acompañado por su fórmula vicepresidencial, Edna Cristina del Socorro Bonilla.