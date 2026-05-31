Álvaro Uribe respalda a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial en Colombia

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, considerado uno de los principales referentes de la derecha colombiana, anunció este domingo 31 de mayo su respaldo al candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien obtuvo 10.346.234 votos (43,73 %) en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia.

Con este resultado, De la Espriella avanzó a la segunda vuelta, donde se enfrentará al candidato oficialista del Pacto Histórico, Iván Cepeda, que alcanzó 9.680.834 votos (40,91 %).

El anuncio de Uribe se produjo después de que se confirmara la derrota de la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien también expresó su apoyo a De la Espriella tras conocerse los resultados electorales.

“Colombianos, hemos perdido. Asumo humildemente mis responsabilidades. Colombia ha descubierto a una gran líder, con toda la vigencia hacia el futuro, Paloma Valencia. Ganó el doctor Abelardo de la Espriella. Cumplimos la palabra: votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la creatividad individual, de la cohesión social, de la economía fraterna y de un Estado pequeño y austero”, manifestó Uribe a través de una publicación en la red social X.

El exmandatario también advirtió que, a su juicio, Colombia no debe seguir “el camino de convertirse en una sucursal del chavismo”, en referencia al proyecto político representado por Gustavo Petro e Iván Cepeda, y pidió a sus seguidores respaldar la candidatura de De la Espriella en la segunda vuelta.

Durante las últimas semanas de campaña, Uribe recorrió distintos puntos del país junto a Paloma Valencia con el objetivo de transferir parte del capital político que acumuló durante sus dos mandatos presidenciales, entre 2002 y 2010.

Sin embargo, tras conocerse los resultados, el exjefe de Estado reconoció implícitamente que la candidatura impulsada por el Centro Democrático no logró consolidarse como una de las principales opciones electorales, pese a las expectativas generadas por algunos sondeos publicados durante la campaña.