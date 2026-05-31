Álvaro Uribe respalda a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial en Colombia

El expresidente <b><a href="/tag/-/meta/alvaro-uribe-velez">Álvaro Uribe Vélez</a></b>, considerado uno de los principales referentes de la derecha colombiana, anunció este domingo 31 de mayo su respaldo al candidato ultraderechista <b><a href="/tag/-/meta/abelardo-de-la-espriella">Abelardo de la Espriella</a></b>, quien obtuvo <b>10.346.234 votos (43,73 %)</b> en la primera vuelta de las <b>elecciones presidenciales de <a href="/tag/-/meta/colombia">Colombia</a></b>.Con este resultado, <b>De la Espriella</b> avanzó a la segunda vuelta, donde se enfrentará al candidato oficialista del <b>Pacto Histórico</b>, <b><a href="/tag/-/meta/ivan-cepeda">Iván Cepeda</a></b>, que alcanzó <b>9.680.834 votos (40,91 %)</b>.El anuncio de <b>Uribe</b> se produjo después de que se confirmara la derrota de la candidata del <b>Centro Democrático</b>, <b>Paloma Valencia</b>, quien también expresó su apoyo a <b>De la Espriella</b> tras conocerse los resultados electorales.'Colombianos, hemos perdido. Asumo humildemente mis responsabilidades. Colombia ha descubierto a una gran líder, con toda la vigencia hacia el futuro, Paloma Valencia. Ganó el doctor Abelardo de la Espriella. Cumplimos la palabra: votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la creatividad individual, de la cohesión social, de la economía fraterna y de un Estado pequeño y austero', manifestó <b>Uribe</b> a través de una publicación en la red social X.El exmandatario también advirtió que, a su juicio, <b>Colombia</b> no debe seguir 'el camino de convertirse en una sucursal del chavismo', en referencia al proyecto político representado por <b><a href="/tag/-/meta/gustavo-petro-urrego">Gustavo Petro</a></b> e <b>Iván Cepeda</b>, y pidió a sus seguidores respaldar la candidatura de <b>De la Espriella</b> en la segunda vuelta.Durante las últimas semanas de campaña, <b>Uribe</b> recorrió distintos puntos del país junto a <b>Paloma Valencia</b> con el objetivo de transferir parte del capital político que acumuló durante sus dos mandatos presidenciales, entre 2002 y 2010.Sin embargo, tras conocerse los resultados, el exjefe de Estado reconoció implícitamente que la candidatura impulsada por el <b>Centro Democrático</b> no logró consolidarse como una de las principales opciones electorales, pese a las expectativas generadas por algunos sondeos publicados durante la campaña.