De la Espriella logra 43,73% y Cepeda 40,91%: Colombia definirá su próximo presidente en segunda vuelta

Los colombianos definieron este domingo el panorama de la elección presidencial de 2026. Tras el escrutinio de la primera vuelta, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda avanzaron a la segunda vuelta electoral, prevista para el próximo 21 de junio, luego de concentrar la amplia mayoría de los votos emitidos en todo el país.

De acuerdo con los resultados finales, De la Espriella obtuvo 10,342,932 votos, equivalentes al 43,73% de la votación nacional, mientras que Cepeda alcanzó 9,677,533 sufragios, correspondientes al 40,91%.

La diferencia entre ambos aspirantes fue de 665,399 votos, un margen estrecho que anticipa una campaña intensa durante las próximas tres semanas en busca de conquistar el respaldo de los electores cuyos candidatos quedaron fuera de la contienda.

La primera vuelta dejó además a Paloma Valencia en tercer lugar con 1,637,134 votos (6,92%), seguida por Sergio Fajardo con 1,007,356 votos (4,25%) y Claudia López con 225,231 votos (0,95%).

Los resultados reflejan una marcada polarización entre dos proyectos políticos que dominaron la campaña electoral y que, juntos, sumaron más del 84% de los votos válidos emitidos.

Ahora, tanto De la Espriella como Cepeda deberán concentrar sus esfuerzos en atraer a los votantes de las candidaturas eliminadas, especialmente los respaldos obtenidos por Valencia y Fajardo, cuyos electores podrían resultar determinantes para definir quién ocupará la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años.

La segunda vuelta del 21 de junio enfrentará así a dos figuras que representan visiones opuestas sobre el rumbo político, económico y social de Colombia. Durante las próximas semanas, el debate se centrará en temas como la seguridad, la economía, la lucha contra la corrupción, la relación con el sector privado y las propuestas de reforma institucional.

Con una diferencia inferior a tres puntos porcentuales entre los dos finalistas, la elección presidencial colombiana entra ahora en su fase más decisiva, con un resultado abierto y una disputa que se perfila como una de las más reñidas de los últimos años.