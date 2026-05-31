Abelardo De la Espriella celebra paso a segunda vuelta y promete ‘cambiar la historia de Colombia’

El candidato presidencial colombiano Abelardo De la Espriella celebró su clasificación a la segunda vuelta electoral tras obtener el 43% de los votos, resultado que le permitirá disputar la Presidencia el próximo 21 de junio frente a Iván Cepeda, quien alcanzó el 41% de los sufragios.

En un mensaje publicado en sus redes sociales y dirigido a sus simpatizantes tras conocerse los resultados, De la Espriella agradeció el respaldo recibido en las urnas y aseguró que más de 10 millones de colombianos respaldaron su propuesta política.

“Más de 10 millones de colombianos confiaron en el tigre, se unieron a la manada. Vamos a segunda vuelta para derrotar la tiranía, el absolutismo”, expresó.

Llama a sus seguidores a preparar la segunda vuelta

El aspirante presidencial sostuvo que la campaña entra ahora en una etapa decisiva y afirmó que los próximos 21 días serán determinantes para el futuro político del país.

“En 21 días vamos a cambiar la historia de Colombia para siempre”, manifestó ante sus seguidores.

De la Espriella calificó el resultado como una victoria de quienes, según dijo, no forman parte de las estructuras políticas tradicionales ni han dependido del Estado para desarrollar su actividad pública.

“Vamos a celebrar esta victoria de los que nunca hemos vivido de la teta del Estado, de los que nunca hemos hecho politiquería”, afirmó.

Durante su intervención, el candidato también dirigió críticas a los sectores políticos que identifica como parte del establecimiento, a quienes acusó de mantener prácticas tradicionales dentro de la política colombiana.

Según De la Espriella, la segunda vuelta representará una confrontación entre dos visiones distintas sobre el rumbo del país.

El candidato convocó además a sus simpatizantes a un acto político en Barranquilla, donde prometió presentar la estrategia con la que buscará imponerse en el balotaje del próximo 21 de junio.

“Les contaré cómo vamos a enfrentar esta segunda vuelta que va a cambiar para siempre la historia de Colombia”, señaló.

Con los resultados de la primera vuelta, Colombia se encamina a una nueva jornada electoral en la que De la Espriella e Iván Cepeda buscarán conquistar el respaldo de los votantes que apoyaron a otras candidaturas.

Al concluir su mensaje, el aspirante presidencial agradeció a sus electores y reafirmó el lema de su campaña.

“Gracias a Dios, gracias al pueblo colombiano. Nosotros hoy más que nunca estamos firmes por la patria”, concluyó.

La segunda vuelta presidencial está programada para el 21 de junio y definirá quién asumirá la Presidencia de Colombia para el próximo período de gobierno.