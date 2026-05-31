Las 5 noticias que debes leer hoy | 31 de mayo

Colombia elige presidente en una votación marcada por la polarización

Colombia celebra este domingo una de las elecciones más importantes de los últimos años. La disputa se concentra principalmente entre Iván Cepeda, heredero político del presidente Gustavo Petro; Abelardo de la Espriella, quien ha ganado fuerza con un discurso centrado en la seguridad; y Paloma Valencia, representante del uribismo. Los analistas consideran que el resultado se definirá si el país mantiene el rumbo del actual Gobierno o gira hacia una propuesta de oposición.

2. Interpol ubica a 33 panameños requeridos por la justicia

La Policía Nacional informó que 33 personas buscadas por la justicia panameña fueron localizadas en distintos países y permanecen a la espera de procesos de extradición. Los requeridos están vinculados a investigaciones por delitos de alto impacto, entre ellos narcotráfico, homicidio, blanqueo de capitales y crimen organizado.

3. María Corina Machado prepara su regreso a Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado anunció que regresará próximamente a Venezuela y aseguró que ya coordina los detalles de su retorno. Durante una intervención desde Panamá, afirmó que busca avanzar en lo que calificó como la fase final de la transición política en su país, aunque no precisó una fecha para su regreso.

4. Brasil activa protocolos por dos sospechas de ébola

Las autoridades sanitarias brasileñas mantienen en aislamiento preventivo a dos hombres que presentan síntomas compatibles con el ébola. Uno de los pacientes fue detectado en São Paulo tras regresar de África central, mientras que otro caso es investigado en Río de Janeiro. Las autoridades realizan pruebas para confirmar o descartar la enfermedad y reforzaron los protocolos de vigilancia epidemiológica.

Panamá desafía a Brasil en el Maracaná

La selección panameña se enfrenta este domingo a Brasil en uno de los amistosos más exigentes de su preparación rumbo al Mundial 2026.

El duelo se disputa en el emblemático estadio Maracaná de Río de Janeiro y representa una prueba de alto nivel para la Marea Roja ante una de las selecciones más laureadas del planeta. Panamá busca medir su evolución y afinar detalles antes de su debut mundialista.