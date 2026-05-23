María Corina Machado destapa coordinación con Estados Unidos para volver a Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado volvió a sacudir el escenario político al confirmar que su esperado regreso a Venezuela no ocurrirá de manera aislada y que mantiene conversaciones directas con el gobierno estadounidense para coordinar ese proceso.

La declaración surgió luego de ser consultada sobre si su retorno podría generar tensiones con Washington o incluso con Donald Trump. La respuesta fue directa:

“La respuesta es sí y será pronto”.

Según Machado, su regreso está siendo discutido junto a sus principales aliados internacionales y tendría un propósito estratégico: reforzar el plan político que busca impulsar una transición en Venezuela.

María Corina: “Estamos coordinados con Estados Unidos”

La dirigente aseguró que las conversaciones con Washington se mantienen activas y dejó claro el peso que tiene el respaldo estadounidense dentro de la hoja de ruta opositora.

“Lo hemos estado conversando, son nuestros principales aliados”, afirmó durante su intervención.

Machado explicó que tanto su retorno como el de otros dirigentes tendría como objetivo acompañar las etapas planteadas para una eventual transición política y preparar la siguiente fase enfocada en la reconstrucción nacional.

“El gran retorno” de venezolanos toma fuerza

Uno de los elementos que más llamó la atención fue cuando habló de lo que describió como un posible “gran retorno de miles de venezolanos”, insinuando que los preparativos no estarían enfocados únicamente en dirigentes políticos.

“Parte del trabajo y las discusiones de estos días es precisamente en preparación a ese hito del gran retorno de miles de venezolanos”, expresó.

Las declaraciones llegan en medio de reiteradas afirmaciones de Machado sobre su intención de regresar al país en las próximas semanas y liderar una transición democrática.

Crecen las expectativas sobre el regreso de María Corina

Durante los últimos meses, Machado había reiterado que volvería a Venezuela “pronto”, aunque sin precisar fechas. Ahora, sus nuevas declaraciones elevan la expectativa al confirmar coordinación con Estados Unidos y al dejar abierta la posibilidad de movimientos políticos de gran alcance.