Elecciones en Colombia dejan siete capturados por compra de votos y fraude electoral

La Policía Nacional de Colombia informó este domingo sobre la captura de siete personas por presuntos delitos electorales durante el desarrollo de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en las que millones de ciudadanos acudieron a las urnas para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro.

El reporte fue entregado por el director de la Policía Nacional, Mauricio Rico, quien detalló que cinco de las detenciones se realizaron en la ciudad de Popayán por una presunta operación de compra de votos, detalló el diario El Tiempo.

Según explicó el alto oficial, las autoridades actuaron tras recibir una llamada ciudadana que alertó sobre una situación sospechosa en el barrio Perú de esa ciudad. Luego de verificar la información mediante cámaras de videovigilancia, unidades policiales se desplazaron al lugar y encontraron a cinco personas en la vía pública.

Durante el procedimiento fueron incautados 1,232,000 pesos colombianos en efectivo, varios teléfonos celulares, adhesivos relacionados con cuentas de pago, recibos y material publicitario asociado a un candidato.

“Estas cinco personas se capturan en flagrancia y quedan a disposición de las autoridades competentes”, indicó Rico.

Las investigaciones buscan determinar si el dinero y los elementos decomisados estaban siendo utilizados para influir de manera irregular en la voluntad de los electores.

En otro hecho registrado en la ciudad de Valledupar, las autoridades capturaron a una persona que ejercía funciones como jurado de votación y que presuntamente habría participado en un caso de fraude electoral.

De acuerdo con la versión oficial, el ciudadano emitió inicialmente su voto en la mesa donde estaba habilitado para sufragar y posteriormente habría intentado votar nuevamente en otra mesa de votación.

“La persona también se captura y se deja a disposición de las autoridades competentes”, señaló el director de la Policía.

Las autoridades también reportaron una tercera actuación relacionada con un presunto caso de constreñimiento al elector. Según la información preliminar, una persona fue sorprendida presionando a ciudadanos para que respaldaran a un candidato específico durante la jornada electoral.

El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades judiciales para determinar las responsabilidades correspondientes.

La Policía Nacional destacó que mantiene un despliegue de vigilancia en todo el territorio colombiano para garantizar la transparencia del proceso electoral y atender de manera inmediata cualquier denuncia relacionada con delitos electorales.

Las capturas se producen en medio de una jornada en la que más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar y en la que fueron instaladas más de 118.000 mesas de sufragio en todo el país.

Las personas detenidas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará las investigaciones para establecer si existen responsabilidades penales por los hechos denunciados.