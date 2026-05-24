Vinícius Jr ya está en Río de Janeiro previo al amistoso de Brasil ante Panamá

La cuenta regresiva para el amistoso entre Panamá y Brasil ya comenzó y una de las principales figuras de la “Canarinha”, Vinícius Júnior, ya se encuentra en Río de Janeiro previo al encuentro ante la selección panameña.

El atacante del Real Madrid compartió este domingo 24 de mayo una historia en Instagram en la que aparece descendiendo de un avión tras arribar a territorio brasileño.

Según medios brasileños, el futbolista aprovechará unos días libres en Río antes de incorporarse oficialmente a la concentración de la selección dirigida por Carlo Ancelotti para iniciar la preparación final rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Brasil enfrentará a Panamá el próximo 31 de mayo en el histórico Estadio Maracaná, en lo que será el último amistoso del combinado sudamericano antes del Mundial 2026.

El partido genera gran expectativa debido a la calidad del plantel brasileño, que actualmente ocupa el quinto lugar del ranking FIFA y cuenta con figuras internacionales como Vinícius Jr, Marquinhos, Casemiro, Raphinha y Neymar.

Para la selección de Panamá, dirigida por Thomas Christiansen, el compromiso servirá como una de las pruebas más exigentes antes de su debut mundialista frente a Ghana el próximo 17 de junio en Toronto, Canadá.

Además, será la primera vez en la historia que Panamá dispute un partido en el Maracaná, uno de los estadios más emblemáticos del fútbol mundial y sede de las finales de los Mundiales de 1950 y 2014.

El encuentro también marcará el sexto enfrentamiento histórico entre ambas selecciones. En los cinco partidos anteriores, Brasil registra cuatro victorias y un empate ante Panamá.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el 23 de marzo de 2019, cuando Panamá logró igualar 1-1 frente a Brasil en un amistoso disputado en Portugal.