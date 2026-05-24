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Economía

Panamá y Marruecos apuestan por integración en comercio, turismo y energías renovable

La delegación panameña liderada por el vicecanciller Carlos Hoyos en Marruecos
La delegación panameña liderada por el vicecanciller Carlos Hoyos en Marruecos Cedida
Por
Lourdes García Armuelles
  • 24/05/2026 09:46
Se acordó incentivar la participación de empresarios y operadores de ambos países en ferias y exposiciones comerciales bilaterales para potenciar la visibilidad y las alianzas estratégicas

Panamá y Marruecos avanzan en las conversaciones para consolidar una asociación económica bilateral de mutuo beneficio, en el marco de la Hoja de Ruta de Cooperación Bilateral 2025-2027, adoptada en junio del 2025.

El tema fue discutido durante un encuentro entre Omar Hejira, secretario de Estado encargado del Comercio Exterior de Marruecos y el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos A. Hoyos realizada del 21 al 23 de mayo.

Las delegaciones evaluaron el alto potencial de colaboración en sectores claves como agricultura y fertilizantes, energías renovables, turismo, logística, conectividad, innovación y formación profesional.

Panamá y Marruecos acordaron organizar misiones comerciales recíprocas y encuentros de negocios (B2B) entre los sectores privados panameños y marroquíes.

Al mismo tiempo, prometieron incentivar la participación de empresarios y operadores de ambos países en ferias y exposiciones comerciales bilaterales para potenciar la visibilidad y las alianzas estratégicas, e iniciar acercamientos entre los administradores de las zonas logísticas e industriales de Panamá y Marruecos para desarrollar acuerdos de cooperación a largo plazo.

También acordaron establecer un grupo de trabajo conjunto para el seguimiento operativo de los compromisos adquiridos y la identificación de oportunidades comerciales prioritarias.

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