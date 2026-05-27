Asamblea deja pendiente tercer debate de la ley de sustancia económica

<b>El debate arrancó con tensión</b>La discusión inició con la lectura de múltiples modificaciones al texto aprobado previamente por la Comisión de Economía y Finanzas.Las reformas incluían exclusiones específicas para sectores regulados como: Marina Mercante, Bancos, Aseguradoras, Reaseguradoras, Puestos de bolsaFondos de inversión y Administradores de pensionesEl diputado Luis Eduardo Camacho cuestionó el procedimiento y pidió un receso para aclarar las modificaciones de última hora.'Yo tenía entendido que la Comisión de Economía y Finanzas había salido con un texto unificado... siendo este un tema tan técnico y sensitivo, quisiera que se declare un receso', expresó el diputado.El receso permitió conversaciones entre jefes de bancada, técnicos del MEF y representantes de la Comisión de Economía antes de continuar el segundo debate.<b>El punto más polémico: el 15%</b>La discusión más intensa se produjo alrededor del artículo 707D, que establece que las entidades consideradas 'no calificadas' deberán pagar una tarifa del 15% sobre la renta neta gravable derivada de ingresos pasivos de fuente extranjera.<b>El diputado Ernesto Cedeño protagonizó uno de los intercambios más fuertes de la noche al cuestionar si la medida constituye realmente un nuevo impuesto</b>, contradiciendo declaraciones previas del presidente José Raúl Mulino sobre no aumentar cargas tributarias.Cedeño comparó la propuesta panameña con legislaciones similares en Costa Rica y Uruguay, donde las normas son consideradas impuestos y no sanciones administrativas.