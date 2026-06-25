Operación Sedu: Aprehenden a los dirigentes sindicales Genaro López y Marcos Andrade por presunto mal manejo de fondos

La Fiscalía Anticorrupción, con el apoyo de agentes de la Policía Nacional, llevó a cabo este jueves 25 de junio la operación Sedu, una acción judicial que permitió ubicar a los dirigentes sindicales Genaro López y Marcos Andrade, requeridos dentro de una investigación por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado.

De acuerdo con las autoridades, la investigación está relacionada con una presunta lesión patrimonial al Estado por un monto de $750,951, vinculada al manejo de fondos asignados a la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI).

Como parte de las diligencias, previamente autorizadas por un juez de garantías, se realizaron allanamientos y registros en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

Durante los operativos, la Fiscalía Anticorrupción logró recabar indicios relacionados con los hechos investigados, que habrían ocurrido entre los años 2019 y 2023.

La investigación se originó tras un informe de auditoría que detectó presuntas irregularidades en el uso de recursos estatales entregados a CONUSI.

Estos fondos provienen del 5% del Seguro Educativo, un aporte descontado a trabajadores del sector público y privado con el objetivo de financiar programas de educación sindical y otras actividades contempladas por la ley.

Según las pesquisas desarrolladas por el Ministerio Público, los recursos no habrían sido utilizados para promover la educación sindical ni para la reparación de centros educativos, sino que presuntamente fueron destinados a fines distintos a los establecidos en la normativa vigente.