FIFA suspende tarjeta roja de Folarin Balogun y podrá jugar ante Bélgica en los octavos de final

El delantero de la selección de Estados Unidos, Folarin Balogun, podrá disputar el partido de los octavos de final del Mundial 2026 frente a Bélgica luego de que la FIFA suspendiera la aplicación de la tarjeta roja que recibió en el encuentro contra Bosnia y Herzegovina.

La decisión fue comunicada este domingo por el Comité Disciplinario de la FIFA, que determinó dejar en suspenso la sanción automática durante un período de prueba de un año, lo que permite que el atacante de 25 años quede habilitado para el compromiso del próximo lunes en Seattle.

Balogun fue expulsado al minuto 64 del partido correspondiente a los dieciseisavos de final, en el que Estados Unidos derrotó 2-0 a Bosnia y Herzegovina.

Hasta el momento, el delantero suma tres goles en la Copa del Mundo y ha sido una de las principales figuras del conjunto estadounidense en el torneo.

En su resolución, la FIFA indicó que la medida se adopta “en virtud del Artículo 27 del Código de Procedimiento de Defensa”, suspendiendo la ejecución de la sanción disciplinaria bajo condición durante los próximos doce meses.

La noticia representa un importante alivio para el técnico de Estados Unidos, que recupera a uno de sus futbolistas más determinantes de cara al duelo frente a Bélgica, una de las selecciones europeas favoritas para avanzar a los cuartos de final.

Tras conocerse la decisión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó en sus redes sociales y agradeció públicamente a la FIFA por revertir lo que calificó como “una gran injusticia”.

“Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia”, escribió Trump, celebrando que Balogun pueda continuar participando en el Mundial.

Con el atacante nuevamente disponible, Estados Unidos afrontará el choque de octavos con una de sus principales armas ofensivas, en busca de seguir avanzando en la Copa del Mundo 2026.