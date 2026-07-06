Milagroso rescate en La Guaira: cuatro sobrevivientes tras 12 días bajo los escombros

Cuatro personas fueron localizadas con vida en el complejo OPP Caribe, en Caraballeda, estado La Guaira, luego de permanecer atrapadas durante 12 días bajo los escombros de edificaciones colapsadas por el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio.

El hallazgo se produjo hacia las 9:00 de la noche del domingo, en medio de las intensas labores de búsqueda y rescate que continúan en la zona, informó El Heraldo.

De acuerdo con la información preliminar, los sobrevivientes corresponden a un joven, una mujer y dos niños pequeños. Tras varios días sin contacto con el exterior, fueron ubicados gracias al trabajo coordinado por las personas, que lograron establecer comunicación con ellos antes de iniciar la extracción.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que los lugareños pedían calma a las víctimas y les advierten que no se movieran mientras se evaluaba la forma más segura de sacarlos.