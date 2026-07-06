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Milagroso rescate en La Guaira: cuatro sobrevivientes tras 12 días bajo los escombros

Los sobrevivientes corresponden a un joven, una mujer y dos niños pequeños
Los sobrevivientes corresponden a un joven, una mujer y dos niños pequeños Captura de video
Por
Lourdes García Armuelles
  • 06/07/2026 12:58
Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que las personas pedían calma a las víctimas y les advierten que no se movieran mientras se evaluaba la forma más segura de sacarlos

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Cuatro personas fueron localizadas con vida en el complejo OPP Caribe, en Caraballeda, estado La Guaira, luego de permanecer atrapadas durante 12 días bajo los escombros de edificaciones colapsadas por el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio.

El hallazgo se produjo hacia las 9:00 de la noche del domingo, en medio de las intensas labores de búsqueda y rescate que continúan en la zona, informó El Heraldo.

De acuerdo con la información preliminar, los sobrevivientes corresponden a un joven, una mujer y dos niños pequeños. Tras varios días sin contacto con el exterior, fueron ubicados gracias al trabajo coordinado por las personas, que lograron establecer comunicación con ellos antes de iniciar la extracción.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que los lugareños pedían calma a las víctimas y les advierten que no se movieran mientras se evaluaba la forma más segura de sacarlos.

El operativo de rescate se extendió durante varias horas, con maniobras cuidadosas para evitar nuevos derrumbes.

Una vez liberados, los cuatro recibieron atención prehospitalaria de urgencia en el lugar y posteriormente fueron trasladados en ambulancias a centros asistenciales para su valoración médica.

Este rescate se suma a los esfuerzos que se mantienen en La Guaira y otras zonas afectadas por los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio.

El doble sismo dejó un saldo devastador: al menos 3.342 muertos y más de 16.700 heridos, según el último reporte oficial.

Las autoridades han calificado la tragedia como el desastre natural más mortífero en el país en el último siglo.

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Video: Venezuela informa de 32 fallecidos y más de 700 heridos tras doble terremoto de 7,2 y 7,5
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R ( Ronald Peña R / EFE )

Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela)....

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