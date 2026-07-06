Denuncia de Mayer Mizrachi por ayuda enviada a Venezuela toma un nuevo giro tras localizar el AirTag

La denuncia del <b>alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi</b>, sobre un presunto desvío de ayuda humanitaria enviada a <b>Venezuela </b>tomó un nuevo giro luego de que <b>una familia localizada en el estado Monagas asegurara haber recibido los insumos en La Guaira</b> <b>y trasladarlos posteriormente al oriente del país</b>.El caso comenzó cuando <b>Mizrachi </b>informó que <b>uno de los AirTag colocados de forma oculta entre las donaciones apareció en Maturín, estado Monagas, y no en La Guaira</b>, donde se concentra la emergencia por los terremotos que golpearon a <b>Venezuela</b>.Según explicó el alcalde, <b>los dispositivos fueron incorporados al cargamento con el objetivo de verificar el destino de la ayuda humanitaria y garantizar transparencia a las personas que realizaron donaciones desde Panamá</b>.