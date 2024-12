Quijano: ‘No hay cláusula que permita a EE. UU. recuperar legalmente el Canal’

El exadministrador del Canal de Panamá (2012-2019) Jorge Luis Quijano señaló que “no existe cláusula que permita a Estados Unidos recuperar legalmente el Canal” luego del reclamo del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a la administración y a las tarifas por el tránsito de buques a través de la vía acuática.

No obstante, Quijano manifestó este lunes 23 de diciembre, en entrevista con Omega Stereo, que “hay algunas tarifas que no son peaje y no van a audiencia pública, que van únicamente a la junta directiva y al Gabinete, punto. No hay consulta pública”, explicó.

Además, indicó “no deja de tener algo de validez o sustancia el tema de los cargos por el tránsito en el Canal de Panamá”, argumentando que el servicio de remolcadores y de locomotoras que se ofrecen a los buques en tránsito, son un ejemplo de aquellos servicios conexos que no establecen tarifa mediante consulta pública.

De acuerdo con las tarifas publicadas en la página web de la Autoridad del Canal de Panamá el servicio de locomotoras por cable utilizado cuesta $500, mientras que el precio de los remolcadores varía dependiendo del tamaño del buque, oscilando entre los $11.600 para buques de 213 a 294 metros y llegando hasta los $30.000 para el tránsito en el cauce de buques neopanamax.

Además, las declaraciones de Quijano surgen luego de que el presidente de la República, José Raúl Mulino, respondiera a las acusaciones de Trump, indicando que “las tarifas no son un capricho”, al tiempo que van a audiencia pública, consideran las condiciones del mercado, los costos operativos y las necesidades de mantenimiento de la vía interoceánica.