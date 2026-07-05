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Política

Arranca proceso de conformación de las Comisiones de la Asamblea Nacional

Este lunes inicia el proceso de conformación de las comisiones de la Asamblea.
Este lunes inicia el proceso de conformación de las comisiones de la Asamblea.
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 06/07/2026 00:00
Con una nueva junta directiva, se espera también una redistribución de las presidencia dentro de las comisiones. Las fracturas en Vamos y el Panameñismo podrían costarles puestos claves durante el nuevo período

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Nuevo período legislativo, nuevas comisiones en la Asamblea Nacional. Este lunes 6 de julio arranca el proceso de conformación de las comisiones. El resultado será un reflejo del balance de poder entre las distintas bancadas.

¿Cómo se conforman las comisiones?

Existen 15 comisiones legislativas, cada una conformada por 9 comisionados, con la excepción de la Comisión de Presupuesto que tiene 15 miembros. De acuerdo al artículo 42 del Reglamento Interno, los miembros pueden ser elegidos mediante la presentación de nóminas de consenso, siempre que se garantice la representación proporcional de la minoría.

Si no se logra un consenso, se procede a una elección utilizando un sistema de cociente. Se toma el total de diputados (71) y se divide por el número de puestos en la comisión (15 para Presupuesto y 9 para las demás). Luego se vota y cada diputado que obtenga un número de votos igual o mayor al cociente es electo. Si quedan puestos por llenar, se asignan a los que hayan obtenido el mayor número de votos. En caso de empate, se decidiría a la suerte.

¿Cómo se calcula cuántos puestos le tocan a cada bancada? Se divide el número de diputados en la bancada entre el cociente. El cociente es 4.7 para la Comisión de Presupuesto y 7.8 para las demás.

De esta forma, a la bancada Vamos de 15 diputados le corresponden 3 diputados en Presupuesto y 2 en el resto; al PRD con 12 diputados le tocan 2 en Presupuesto y 1 en las demás. Y así sucesivamente con cada bancada.

Sin embargo, es común ver algunas modificaciones a este cálculo producto de negociaciones entre las bancadas. Así lo explica el expresidente de la Asamblea Nacional y exdiputado del PRD, Pedro Miguel González.

“Cada bancada, a lo interno, decide quiénes lo van a representar en las comisiones, entonces se ponen de acuerdo con las otras bancadas. Muchas veces esos acuerdos son previos incluso a la elección de la directiva de la Asamblea. Por ponerte un ejemplo, el PRD decidió apoyar a Shirley Castañedas, entonces muy probablemente nosotros tenemos dos espacios de Presupuesto, pero queremos que nos apoyen para que la gente de su bancada nos permitan tener tres miembros en la Comisión de Presupuesto”, explicó González, aclarando que no participa en las decisiones de la bancada del partido.

En la enorme mayoría de los casos las nóminas son electas por consenso. En el último período legislativo, sin embargo, hubo polémica. La Coalición Vamos, el Partido Panameñista y otros diputados se unieron para conseguir la elección del Panameñista, Jorge Herrera, a la presidencia. Pero a la hora de escoger las comisiones hubo quienes decidieron apoyar candidatos distintos a los acordados. El resultado fue un final dramático dónde se tuvieron que realizar elecciones secretas para conformar las comisiones de Credenciales y Gobierno.

“Históricamente siempre se han decidido por consenso. En algunas ocasiones en que ha sido muy difícil ponerse de acuerdo y lograr el consenso entre todas las bancadas, entonces se acude a otro artículo que es el que indica la votación, que fue el caso del periodo pasado. Al final, cuando los que tienen la minoría se dan cuenta de que eso es lo que va a ocurrir y que en base a esa condición no van a tener la representación que ellos quieren, entonces terminan llegando a acuerdo con lo que tienen la mayoría”, explicó González.

Panorama actual

En este período legislativo la balanza de poder se inclinó hacia la diputada oficialista Shirley Castañedas con el respaldo de Realizando Metas el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Cambio Democrático y miembros de la Bancada Mixta. Las bancadas de Vamos y Seguimos apoyaron la candidatura de Grace Hernández, y el Partido Panameñista se abstuvo de votar con varios de sus diputados arguyendo que daba lo mismo pues no tenían los votos para conseguir la victoria de un candidato.

Durante el período legislativo anterior, Vamos, Seguimos y el Partido Panameñista presidieron 12 de las 15 comisiones. Realizando Metas obtuvo la presidencia de 3 comisiones, entre ellas las codiciadas comisiones de Credenciales y Gobierno.

Ahora, el escenario es más favorable para el oficialismo. Shirley Castañedas obtuvo 42 votos para ser elegida presidenta, 5 más que los 37 con los que Herrera ganó el período anterior. De un lado, se ve un oficialismo alineado, que cuenta incluso con el apoyo del PRD (oposición de nombre pero que votó por la candidata oficialista), del otro una aparente fragmentación entre Vamos y el Panameñismo cuyos intereses no siempre se alinean. Así las cosas, se define esta semana el juego de tronos por las comisiones.

“Siempre todas las bancadas quieren tener su espacio en Presupuesto, que es una comisión muy, muy importante. Otra comisión que va a ser importantísima y determinante en esta vuelta es la de Gobierno, por la reforma al Código Electoral que debe darse de aquí al mes de octubre más tardar”, resalto González. “La comisión de Economía siempre es importante. También la de Credenciales, porque ahí se ratifican todos los nombramientos que haga el Ejecutivo, donde se tramita todo el proceso de nombramiento del magistrado de la Corte, que creo que va a haber alguno por ahí para el próximo año, uno o dos”.

Todas las comisiones de la Asamblea tienen un rol importante, algunas especialmente por la coyuntura. Por ejemplo, la de Educación podría ser determinante a la hora de evaluar las reformas a la Ley Orgánica de Educación, la de Infraestructura y Asuntos del Canal podría tener peso al hablar de Río Indio, por citar algunos ejemplos.

Juego de tronos
Se esperan cambios en las presidencias de las comisiones.
En el período anterior, Vamos, el Panameñismo y Seguimos presidieron 12 de las 15 comisiones.
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