Lujos penitenciarios: descubren paneles solares y antenas Starlink en cárceles panameñas

La adquisición de estas herramientas tecnológicas exigen un presupuesto determinado para su adquisición y mantenimiento.
La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 11/12/2025 14:34
Las autoridades buscan reforzar las medidas de seguridad y restringir el ingreso de estos productos ilícitos

Como resultado de los operativos de seguridad y requisa en los centros penitenciarios del país, las autoridades han decomisado una variedad de artículos prohibidos, incluyendo tecnología avanzada y elementos para la producción de energía y comunicaciones ilegales.

El director de la Policía Nacional (PN), Jaime Fernández, destacó que los decomisos van más allá de los artículos convencionales, señalando el hallazgo de dispositivos que permiten comunicación y autonomía dentro de las prisiones.

“No solamente hemos agarrado paneles de solares, hemos agarrado antenas de Starlink, hemos agarrado celulares, hemos hemos hemos capturado, por ejemplo, bebidas alcohólicas y demás”, mencionó Fernández, este jueves, en un evento de la Defensoría del Pueblo.

El descubrimiento de antenas Starlink (utilizadas para acceso a internet satelital de alta velocidad) y paneles solares subraya los esfuerzos de los reclusos por establecer sistemas de comunicación y energía autónomos y clandestinos, evadiendo los controles de seguridad.

La adquisición de estas herramientas exigen un presupuesto determinado para su adquisición y mantenimiento. Por ejemplo, el costo de una antena Starlink varía según el kit (estándar, mini, etc.) y el país, pero en Panamá lo puedes encontrar entre $200 y $380 para el kit estándar (con ofertas), mientras que el servicio mensual rondaría los $52.

El director afirmó que la Policía Nacional está trabajando estrechamente con el Ministerio de Gobierno (Mingob) para reforzar las medidas de seguridad y restringir el ingreso de estos productos ilícitos.

“Estamos trabajando de la mano junto al Ministerio de Gobierno para poder blindar aún más esa entrada de ese tipo de producto”, aseguró Fernández, enfatizando el compromiso de evitar que las cárceles se conviertan en centros operativos para actividades criminales.

