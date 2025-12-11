Lujos penitenciarios: descubren paneles solares y antenas Starlink en cárceles panameñas

Como resultado de los operativos de seguridad y requisa en los centros penitenciarios del país, las autoridades han decomisado una variedad de artículos prohibidos, incluyendo tecnología avanzada y elementos para la producción de energía y comunicaciones ilegales.

El director de la Policía Nacional (PN), Jaime Fernández, destacó que los decomisos van más allá de los artículos convencionales, señalando el hallazgo de dispositivos que permiten comunicación y autonomía dentro de las prisiones.

“No solamente hemos agarrado paneles de solares, hemos agarrado antenas de Starlink, hemos agarrado celulares, hemos hemos hemos capturado, por ejemplo, bebidas alcohólicas y demás”, mencionó Fernández, este jueves, en un evento de la Defensoría del Pueblo.