Policía encuentra paquetes de droga enviados por dron en La Joya

Droga y cigarrillos exprés en las cárceles. Los privados de continúan aprovechando el uso de drones para recibir artículos ilícitos dentro de los centros penitenciarios.

La Policía Nacional informó este jueves 26 de marzo el hallazgo de artículos prohibidos y presuntas sustancias ilícitas dentro del perímetro interior del Centro Penitenciario La Joya.

“La acción policial se registra luego de una ronda que logró ubicar 15 paquetes lanzados con Drones, los cuales fueron trasladados hacia la Sala de Atención Ciudadana, en donde al verificar su interior se confirmó que mantenían tres envoltorios de presunta sustancia ilícita 245 cajetillas de cigarrillos, siete encendedores, un carrizo plástico vacío, ocho cables de audífonos”, detalló la institución a través de un comunicado.

El caso pasa ahora a órdenes de las autoridades judiciales para que avancen las investigaciones y se deslinden responsabilidades.

El director del Sistema Penitenciario, Jorge Torregrosa, ha estimado que unos 60 drones son interceptados diariamente en las cárceles del país. Adelanta que se trabaja en la instalación de sistemas antidrones.