Corredor Energético: Autoridad del Canal de Panamá otorga 46 días adicionales para la precalificación

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) publicó de la Enmienda N.° 3 al “Pliego de Precalificación de la iniciativa del Corredor Energético”, como parte del proceso para seleccionar al futuro concesionario del proyecto.

Con esta publicación se extendió el periodo de cierre de este proyecto para el próximo 23 de julio a las 3:00 p.m., o sea que dieron 46 días para la tramitación de los documentos que se deben presentar. Además el periodo de consultas será este 17 de junio.

Según la ACP, la etapa de precalificación inició el 30 de enero de 2026 con la publicación del pliego correspondiente. Posteriormente, el documento fue actualizado mediante la Enmienda N.° 1, emitida el 27 de marzo de 2026, y la Enmienda N.° 2, publicada el 29 de mayo de 2026.

El Canal de Panamá indicó que la publicación del pliego de precalificación, el período de consultas, la emisión de enmiendas y las extensiones de plazo forman parte de los mecanismos contemplados en el Reglamento de Concesiones de la institución.

La entidad explicó que estos procedimientos permiten la interacción entre los participantes interesados y la organización durante el desarrollo de la iniciativa.

Asimismo, señaló que la documentación presentada por las empresas participantes será evaluada con base en los criterios técnicos, financieros y legales establecidos en el pliego de precalificación y en las enmiendas publicadas.

De acuerdo con la ACP, la iniciativa del Corredor Energético tiene como objetivo ampliar la conectividad logística y energética del país, además de promover la participación de empresas interesadas en desarrollar capacidades vinculadas a las operaciones complementarias del Canal.