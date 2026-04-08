Canal de Panamá extiende hasta junio precalificación para puertos en Corozal y Telfers

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) extendió el cronograma para la selección de concesionarios del corredor energético y las terminales de trasbordo de contenedores en Corozal y Telfers.

Mediante la publicación de enmiendas a los Pliegos de Precalificación —originalmente emitidos el 30 de enero de 2026—, la institución ajustó los términos para brindar mayor claridad y eficiencia al proceso, basándose en la retroalimentación del mercado.

Bajo este nuevo esquema, el plazo para solicitar aclaraciones se amplió hasta el 8 de abril de 2026, mientras que la fecha límite para la entrega de documentos de precalificación se fijó para el 8 de junio de 2026, informó la ACP en un comunicado.

Estos proyectos, pilares de la Visión Estratégica 2025-2035 del Canal, buscan diversificar servicios y consolidar la posición logística del país, impulsando la generación de empleo y la atracción de inversión con un enfoque de impacto positivo en el entorno y las comunidades.