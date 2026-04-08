Canal de Panamá extiende hasta junio precalificación para puertos en Corozal y Telfers

La <b>Autoridad del Canal de Panamá (ACP)</b> extendió el cronograma para la selección de concesionarios del <b>corredor energético</b> y las <b>terminales de trasbordo de contenedores en Corozal y Telfers</b>. Mediante la publicación de enmiendas a los Pliegos de Precalificación —originalmente emitidos el <b>30 de enero de 2026</b>—, la institución ajustó los términos para brindar mayor claridad y eficiencia al proceso, basándose en la retroalimentación del mercado.Bajo este nuevo esquema, el plazo para solicitar aclaraciones se amplió hasta el <b>8 de abril de 2026</b>, mientras que la fecha límite para la entrega de documentos de precalificación se fijó para el <b>8 de junio de 2026, informó la ACP en un comunicado</b>. Estos proyectos, pilares de la <b>Visión Estratégica 2025-2035 del Canal</b>, buscan diversificar servicios y consolidar la posición logística del país, impulsando la <b>generación de empleo y la atracción de inversión</b> con un enfoque de impacto positivo en el entorno y las comunidades.