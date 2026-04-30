CBI crece 6.59% en depósitos y mantiene solidez en 2026

El Centro Bancario Internacional (CBI) registra un desempeño sólido durante el primer trimestre de 2026, al mantener una posición financiera robusta y niveles adecuados de liquidez y solvencia, en un contexto marcado por altos costos de fondeo y márgenes financieros ajustados.

De acuerdo con el Informe de Actividad Bancaria de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), los depósitos del CBI alcanzan los $118,521.6 millones, lo que representa un crecimiento interanual de 6.59%. Este resultado responde a un aumento de 2.40% en los depósitos internos y de 13.03% en los externos.

El informe destaca que los depósitos de particulares suman $93,910.6 millones, equivalentes al 79.2% del total, y explican el 95.6% del incremento del fondeo. Este comportamiento refleja una base de captación diversificada y con alta participación de clientes individuales.

En cuanto a la cartera de crédito neta, el sistema bancario reporta un crecimiento de 3.9%, al situarse en $101,414.5 millones, lo que implica un aumento de $3,767.7 millones frente al mismo periodo de 2025.

Por su parte, los activos netos del CBI alcanzan los $164,208.5 millones, con un incremento interanual de 4.50%, equivalente a $7,078.7 millones adicionales.

Los indicadores financieros se mantienen por encima de los mínimos regulatorios. El índice de liquidez se ubica en 55.51% y el de solvencia en 16.27%, superando los requerimientos de 30% y 8%, respectivamente, lo que evidencia la capacidad del sistema para sostener niveles adecuados de capital.

La Superintendencia de Bancos de Panamá reitera su enfoque en la supervisión prudencial para garantizar la estabilidad del sistema: “Continuaremos aplicando una supervisión enfocada en preservar la solidez financiera, promoviendo buenas prácticas en la gestión de riesgos, la calidad de la cartera, la suficiencia de capital y la eficiencia operativa, para garantizar la estabilidad y sostenibilidad del sistema bancario”.