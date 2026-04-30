CBI crece 6.59% en depósitos y mantiene solidez en 2026

El <b><a href="/tag/-/meta/cbi-centro-bancario-internacional">Centro Bancario Internacional (CBI)</a></b> registra un desempeño sólido durante el primer trimestre de 2026, al mantener una posición financiera robusta y niveles adecuados de liquidez y solvencia, en un contexto marcado por altos costos de fondeo y márgenes financieros ajustados.De acuerdo con el Informe de Actividad Bancaria de la <b><a href="/tag/-/meta/sbp-superintendencia-de-bancos-de-panama">Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP)</a></b>, los depósitos del CBI alcanzan los<b> $118,521.6 millones</b>, lo que representa un crecimiento interanual de <b>6.59%</b>. Este resultado responde a un aumento de <b>2.40%</b> en los depósitos internos y de <b>13.03%</b> en los externos.El informe destaca que los depósitos de particulares suman <b>$93,910.6 millones</b>, equivalentes al <b>79.2%</b> del total, y explican el <b>95.6%</b> del incremento del fondeo. Este comportamiento refleja una base de captación diversificada y con alta participación de clientes individuales.En cuanto a la cartera de crédito neta, el sistema bancario reporta un crecimiento de <b>3.9%</b>, al situarse en <b>$101,414.5 millones</b>, lo que implica un aumento de <b>$3,767.7 millones</b> frente al mismo periodo de 2025.Por su parte, los activos netos del CBI alcanzan los <b>$164,208.5 millones</b>, con un incremento interanual de <b>4.50%</b>, equivalente a <b>$7,078.7 millones adicionales</b>.Los indicadores financieros se mantienen por encima de los mínimos regulatorios. El índice de liquidez se ubica en <b>55.51%</b> y el de solvencia en <b>16.27%</b>, superando los requerimientos de <b>30%</b> y <b>8%</b>, respectivamente, lo que evidencia la capacidad del sistema para sostener niveles adecuados de capital.La Superintendencia de Bancos de Panamá reitera su enfoque en la supervisión prudencial para garantizar la estabilidad del sistema: <i>'Continuaremos aplicando una supervisión enfocada en preservar la solidez financiera, promoviendo buenas prácticas en la gestión de riesgos, la calidad de la cartera, la suficiencia de capital y la eficiencia operativa, para garantizar la estabilidad y sostenibilidad del sistema bancario'.</i>