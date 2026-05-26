Colombia frente al avance ultra: Abelardo de la Espriella capitaliza el miedo y desafía a la derecha tradicional

Más allá del resultado electoral, especialistas coinciden en que <b>la ultraderecha ya logró instalarse como una fuerza con peso propio en Colombia</b>. Incluso si <b>De la Espriella</b> no alcanza la presidencia, el terreno político quedó abierto para nuevas figuras que apuesten por la antipolítica, el nacionalismo y la confrontación ideológica como camino hacia el poder.La elección de este domingo podría marcar no solo el futuro inmediato del país, sino también el inicio de una nueva etapa de polarización política en <b>Colombia</b>.