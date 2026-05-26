Ilya Espino de Marotta da la bienvenida a convocados al Mundial desde el Canal: ‘Bienvenidos a su casa’

La ingeniera Ilya Espino de Marotta aseguró que han sido días de “regocijo” y de múltiples muestras de apoyo luego de ser designada como nueva administradora de la Autoridad del Canal de Panamá.

Durante declaraciones ofrecidas este martes, Espino de Marotta comentó que ha recibido felicitaciones tanto de colaboradores y compañeros de trabajo como de personas fuera de la institución.

“Ha sido días de regocijo, de mucho apoyo, de mucha gente felicitándome y tocándome la puerta”, expresó.

También destacó como una de las mayores bendiciones que su designación fuera mencionada por el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, durante una misa.

“La bendición mayor fue como Ulloa pues mencionó mi designación en la misa”, indicó.

En medio de sus declaraciones, la administradora designada también aprovechó para enviar un mensaje a los jugadores convocados, en el marco del anuncio oficial de los 26 seleccionados para el mundial 2026.

“Bienvenidos a su casa, el Canal de Panamá, la casa de más de cuatro millones de personas ”, manifestó.

Al ser consultada sobre su jugador favorito, respondió que todos los convocados son “ganadores” y “estrellas”.

Espino de Marotta fue designada recientemente para dirigir la vía interoceánica, convirtiéndose en una de las figuras más relevantes dentro de la administración canalera panameña.