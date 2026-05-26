Estudiante del Instituto Tecnológico de Colón es asesinado frente a su plantel

Panamá atraviesa uno de los periodos más violentos de los últimos años. Hasta el martes 19 de mayo de 2026, el Ministerio Público registró 230 homicidios a nivel nacional, una cifra que ya supera el total acumulado hasta el cierre de mayo de 2025, cuando se contabilizaron 229 asesinatos.En apenas 140 días transcurridos de 2026, el país mantiene un promedio de 1.64 homicidios diarios, por encima del ratio de 1.51 registrado durante el mismo periodo del año pasado.Las cifras reflejan una escalada de violencia que se ha intensificado particularmente durante las últimas semanas de mayo, mes marcado por múltiples homicidios de alto impacto, balaceras en zonas urbanas y ataques vinculados al crimen organizado.