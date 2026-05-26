Estudiante del Instituto Tecnológico de Colón es asesinado frente a su plantel

Un estudiante del Instituto de Estudios Tecnológicos de Colón fue asesinado la mañana de este martes en la ciudad de Colón, tras recibir impactos de bala en la cabeza y en el lado derecho del tórax.

Reportes preliminares indican que el hecho ocurrió entre la calle 7 y las avenidas Central y Meléndez.

El menor de edad de 17 años se encontraba afuera del plantel educativo cuando fue atacado por un pistolero.

La Dirección Regional de Educación de Colón, a través de un comunicado, lamentó el fallecimiento del estudiante y expresó sus condolencias a sus familiares.

El Ministerio de Educación hizo un llamado a fortalecer la paz, el respeto, la tolerancia y la sana convivencia dentro y fuera de los centros educativos.

La Polícia Nacional mantiene operativos en la provincia para dar con la captura de los responsables de los hechos.