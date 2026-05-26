  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Estudiante del Instituto Tecnológico de Colón es asesinado frente a su plantel

Los agentes se encuentran realizando las investigaciones para dar con los responsables.
Los agentes se encuentran realizando las investigaciones para dar con los responsables. Policía Nacional
Por
Lourdes García Armuelles
  • 26/05/2026 12:56
La Polícia Nacional mantiene operativos en la provincia para dar con la captura de los responsables de los hechos

Un estudiante del Instituto de Estudios Tecnológicos de Colón fue asesinado la mañana de este martes en la ciudad de Colón, tras recibir impactos de bala en la cabeza y en el lado derecho del tórax.

Reportes preliminares indican que el hecho ocurrió entre la calle 7 y las avenidas Central y Meléndez.

El menor de edad de 17 años se encontraba afuera del plantel educativo cuando fue atacado por un pistolero.

La Dirección Regional de Educación de Colón, a través de un comunicado, lamentó el fallecimiento del estudiante y expresó sus condolencias a sus familiares.

El Ministerio de Educación hizo un llamado a fortalecer la paz, el respeto, la tolerancia y la sana convivencia dentro y fuera de los centros educativos.

La Polícia Nacional mantiene operativos en la provincia para dar con la captura de los responsables de los hechos.

Ola de violencia

Panamá atraviesa uno de los periodos más violentos de los últimos años.

Hasta el martes 19 de mayo de 2026, el Ministerio Público registró 230 homicidios a nivel nacional, una cifra que ya supera el total acumulado hasta el cierre de mayo de 2025, cuando se contabilizaron 229 asesinatos.

En apenas 140 días transcurridos de 2026, el país mantiene un promedio de 1.64 homicidios diarios, por encima del ratio de 1.51 registrado durante el mismo periodo del año pasado.

Las cifras reflejan una escalada de violencia que se ha intensificado particularmente durante las últimas semanas de mayo, mes marcado por múltiples homicidios de alto impacto, balaceras en zonas urbanas y ataques vinculados al crimen organizado.

VIDEOS
Lo Nuevo