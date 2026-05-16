Los bancos internacionales reflejan confianza en Panamá, según Chapman

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, expresó que el reciente reporte de Bank of America y otros bancos internacionales reflejan un mayor optimismo sobre la economía panameña que el que muestran muchos ciudadanos.

“Cuando uno mira los reportes que Panamá ha recibido de múltiples bancos y analistas de inversiones en los últimos 30 a 60 días, es paradójico porque reflejan mayor optimismo que los propios panameños. Hacen la tarea, investigan lo que está ocurriendo en el país desde un punto de vista económico, fiscal y financiero, y están recomendando a sus clientes invertir en Panamá”, señaló Chapman.

El ministro subrayó que este reconocimiento internacional responde a los esfuerzos del Gobierno en materia de consolidación fiscal y disciplina financiera. En los últimos años, dijo, Panamá ha reducido su déficit y ha fortalecido la confianza de los mercados, lo que se traduce en mejores perspectivas de inversión.

Chapman reconoció que los beneficios de este escenario aún no se sienten plenamente en la población, pero insistió en que se trata de un prerrequisito necesario para que las condiciones de inversión se traduzcan en crecimiento inclusivo.

“Por eso continuamos trabajando en esa dirección, para que poco a poco empiece a llegar a la gente. Tenemos que crear esas condiciones para que quienes analizan a Panamá recomienden a sus clientes venir a invertir, y tal cual lo refleja ese reporte y otros, ya se está dando. Cosa que no veíamos en Panamá desde hace muchísimos años”, afirmó.