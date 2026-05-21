Carnet blanco y verde en Panamá: anuncian nuevas ferias con fechas, requisitos, costos y cupos

Si trabajas en el sector de alimentos o estás planeando emprender, esta información te interesa.La Región Metropolitana de Salud de Panamá ha anunciado un calendario especial de Ferias de Salud para Manipuladores de Alimentos entre mayo y junio de 2026.Es la oportunidad perfecta para tramitar o renovar tu Carnet Blanco y Carnet Verde de forma rápida.A continuación, te detallamos las fechas, los lugares exactos, los horarios y los requisitos que debes cumplir en cada centro de salud para evitar contratiempos.<b>1. Centro de Salud Las Mañanitas (Omidia Quintero De León)</b><b>Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026.</b>Hora: 6:30 a.m.Lugar: En las instalaciones del propio Centro de Salud de Las Mañanitas.<b>2. Centro de Salud Río Abajo (Dr. Roldán Vallejos)</b><b>Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026.</b>Hora: 6:00 a.m.Lugar: En las instalaciones del propio Centro de Salud de Río Abajo.Nota importante: Este centro cuenta con cupos limitados (200 cupos para Carnet Blanco y 100 cupos para Carnet Verde). ¡Llega temprano!<b>3. Gran Terminal de Albrook (Organiza: C.S. Paraíso, Ancón)</b><b>Fecha: Martes 2, miércoles 3 y jueves 4 de junio de 2026.</b>Hora: 7:00 a.m.Lugar: Gran Terminal de Transporte de Albrook.<b>4. Merca Panamá (Organiza: C.S. Kuna Nega, Ancón)</b><b>Fecha: Miércoles 3 de junio de 2026.</b>Hora: 7:00 a.m.Lugar: Merca Panamá, Nave Volcán (Norte).<b>5. Centro de Salud Felipillo (Dr. René E. Berrocal O.)Fecha: Sábado 6 de junio de 2026.</b>Hora: 6:30 a.m.Lugar: En las instalaciones del propio Centro de Salud de Felipillo.<b>Requisitos y Costos por Tipo de Carnet</b>Los requisitos y los precios varían ligeramente dependiendo del centro de salud que elijas y del documento que vayas a solicitar.<b>Requisitos para el Carnet Blanco (Salud General)</b>Para tramitar tu carnet blanco por primera vez o renovación, debes presentar:- Identificación: 2 copias de tu cédula o pasaporte (Río Abajo solicita además 2 fotos tamaño carnet; los demás centros piden 1 foto).- Prueba médica: Muestra de heces en un envase adecuado, debidamente etiquetado con tus datos personales.- Vacunas: Tarjeta de vacunación (requerida obligatoriamente en Albrook y Río Abajo).- Estado físico: Acudir en ayunas (requisito indispensable si asistes a las ferias de Merca Panamá y Felipillo).<b>-Costos del Carnet Blanco: </b><i>B/. 25.00 en Las Mañanitas y Río Abajo.</i><i>B/. 30.00 en Albrook, Merca Panamá y Felipillo.</i><b>Requisitos para el Carnet Verde (Educación Sanitaria)</b>Si ya cuentas con tu carnet blanco y necesitas el de adiestramiento en manipulación de alimentos, debes llevar:- Identificación: Copia de cédula o pasaporte (Las Mañanitas y Río Abajo solicitan 2 copias).<i>- Fotos: 2 fotos tamaño carnet.</i><i>- Carnet Blanco: Original y copia del carnet blanco vigente.</i><i> - Costo del Carnet Verde: El precio es estándar de B/. 15.00 en todas las sedes y ferias anunciadas.</i><b>Consejos útiles para el día del evento</b>Madruga: Al ser eventos masivos y, en algunos casos como Río Abajo, con cupos limitados, las filas suelen formarse desde muy temprano.Lleva el cambio exacto: Agilizará tu proceso de pago en las colecturías de las ferias.Prepara tu muestra en casa: Asegúrate de que el frasco de la muestra de heces esté limpio, bien sellado y que tu nombre sea completamente legible para evitar que sea rechazado.