Carnet blanco y verde en Panamá: anuncian nuevas ferias con fechas, requisitos, costos y cupos

Si trabajas en el sector de alimentos o estás planeando emprender, esta información te interesa.

La Región Metropolitana de Salud de Panamá ha anunciado un calendario especial de Ferias de Salud para Manipuladores de Alimentos entre mayo y junio de 2026.

Es la oportunidad perfecta para tramitar o renovar tu Carnet Blanco y Carnet Verde de forma rápida.

A continuación, te detallamos las fechas, los lugares exactos, los horarios y los requisitos que debes cumplir en cada centro de salud para evitar contratiempos.

1. Centro de Salud Las Mañanitas (Omidia Quintero De León)

Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026.

Hora: 6:30 a.m.

Lugar: En las instalaciones del propio Centro de Salud de Las Mañanitas.

2. Centro de Salud Río Abajo (Dr. Roldán Vallejos)

Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026.

Hora: 6:00 a.m.

Lugar: En las instalaciones del propio Centro de Salud de Río Abajo.

Nota importante: Este centro cuenta con cupos limitados (200 cupos para Carnet Blanco y 100 cupos para Carnet Verde). ¡Llega temprano!

3. Gran Terminal de Albrook (Organiza: C.S. Paraíso, Ancón)

Fecha: Martes 2, miércoles 3 y jueves 4 de junio de 2026.

Hora: 7:00 a.m.

Lugar: Gran Terminal de Transporte de Albrook.

4. Merca Panamá (Organiza: C.S. Kuna Nega, Ancón)

Fecha: Miércoles 3 de junio de 2026.

Hora: 7:00 a.m.

Lugar: Merca Panamá, Nave Volcán (Norte).

5. Centro de Salud Felipillo (Dr. René E. Berrocal O.)Fecha: Sábado 6 de junio de 2026.

Hora: 6:30 a.m.

Lugar: En las instalaciones del propio Centro de Salud de Felipillo.

Requisitos y Costos por Tipo de Carnet

Los requisitos y los precios varían ligeramente dependiendo del centro de salud que elijas y del documento que vayas a solicitar.

Requisitos para el Carnet Blanco (Salud General)

Para tramitar tu carnet blanco por primera vez o renovación, debes presentar:

- Identificación: 2 copias de tu cédula o pasaporte (Río Abajo solicita además 2 fotos tamaño carnet; los demás centros piden 1 foto).

- Prueba médica: Muestra de heces en un envase adecuado, debidamente etiquetado con tus datos personales.

- Vacunas: Tarjeta de vacunación (requerida obligatoriamente en Albrook y Río Abajo).

- Estado físico: Acudir en ayunas (requisito indispensable si asistes a las ferias de Merca Panamá y Felipillo).

-Costos del Carnet Blanco:

B/. 25.00 en Las Mañanitas y Río Abajo.

B/. 30.00 en Albrook, Merca Panamá y Felipillo.

Requisitos para el Carnet Verde (Educación Sanitaria)

Si ya cuentas con tu carnet blanco y necesitas el de adiestramiento en manipulación de alimentos, debes llevar:

- Identificación: Copia de cédula o pasaporte (Las Mañanitas y Río Abajo solicitan 2 copias).

- Fotos: 2 fotos tamaño carnet.

- Carnet Blanco: Original y copia del carnet blanco vigente.

- Costo del Carnet Verde: El precio es estándar de B/. 15.00 en todas las sedes y ferias anunciadas.

Consejos útiles para el día del evento

Madruga: Al ser eventos masivos y, en algunos casos como Río Abajo, con cupos limitados, las filas suelen formarse desde muy temprano.

Lleva el cambio exacto: Agilizará tu proceso de pago en las colecturías de las ferias.

Prepara tu muestra en casa: Asegúrate de que el frasco de la muestra de heces esté limpio, bien sellado y que tu nombre sea completamente legible para evitar que sea rechazado.