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Destino Estrella

En las nubes con Turkish Airlines: la experiencia de volar en su categoría más exclusiva

La aerolínea destaca por sus atractivos programas para pasajeros en tránsito
La aerolínea destaca por sus atractivos programas para pasajeros en tránsito Deposit Photo
Por
Lourdes García Armuelles
  • 27/07/2026 18:20
Uno de los sellos distintivos de esta clase prémium es, sin duda, su propuesta culinaria. La presencia de los célebres Flying Chefs (chefs a bordo) eleva la gastronomía en las alturas a niveles de restaurante de alta cocina

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Volar a la encrucijada entre Europa y Asia ya es, de por sí, una promesa de fascinación. Sin embargo, cruzar el Atlántico hacia Turquía en la clase ejecutiva de Turkish Airlines —el estándar más alto y exclusivo que ofrece la aerolínea— transforma el trayecto en el primer capítulo memorable de la travesía.

Desde el instante del check-in preferencial, la propuesta de la compañía deja claro que la prioridad es el confort del viajero. El abordaje prioritario y la calidez de la tripulación marcan el inicio de una atención personalizada donde ningún detalle queda al azar.

El arte gastronómico

Uno de los sellos distintivos de esta clase prémium es, sin duda, su propuesta culinaria. La presencia de los célebres Flying Chefs (chefs a bordo) eleva la gastronomía en las alturas a niveles de restaurante de alta cocina.

Antes de despegar, la bienvenida incluye bebidas de autor y una carta cuidadosamente diseñada que combina platillos tradicionales turcos —como el auténtico Adana kebab o mezzes frescos— con gastronomía internacional.

La experiencia gastronómica se sirve sobre vajilla fina y a la luz de pequeñas velas flotantes en miniatura, creando un ambiente acogedor en medio del cielo.

Además, el servicio Dine on Demand permite decidir exactamente cuándo comer, adaptándose al ritmo de descanso de cada pasajero.

Un refugio

El espacio privado en cabina está pensado para maximizar la privacidad y el bienestar.

Los asientos se convierten en camas completamente horizontales (lie-flat), complementados con edredones de alta calidad y almohadas que garantizan un descanso reparador durante los vuelos de larga distancia.

Para quienes necesitan trabajar o mantenerse entretenidos, la pantalla HD con cientos de películas, sumada a los auriculares con cancelación de ruido y el servicio de Wi-Fi prémium, ofrece el balance perfecto entre productividad y ocio.

Programas

La experiencia no termina en el avión. Al aterrizar en el moderno Aeropuerto de Estambul, el acceso al majestuoso Business Lounge redefine la espera en conexión: suites privadas para descansar, duchas, cocina en vivo, áreas de entretenimiento y salas de masajes.

Asimismo, la aerolínea destaca por sus atractivos programas para pasajeros en tránsito:

Stopover in Istanbul: Permite a quienes hacen escala prolongada alojarse en hoteles de 4 o 5 estrellas pagados por la aerolínea para explorar la ciudad.

Touristanbul: Un servicio gratuito de visitas guiadas por los puntos icónicos de Estambul para escalas superiores a seis horas.

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