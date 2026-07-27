En las nubes con Turkish Airlines: la experiencia de volar en su categoría más exclusiva

La experiencia no termina en el avión. Al aterrizar en el moderno Aeropuerto de Estambul, el acceso al majestuoso Business Lounge redefine la espera en conexión: suites privadas para descansar, duchas, cocina en vivo, áreas de entretenimiento y salas de masajes.Asimismo, la aerolínea destaca por sus atractivos programas para pasajeros en tránsito:<b>Stopover in Istanbul:</b> Permite a quienes hacen escala prolongada alojarse en hoteles de 4 o 5 estrellas pagados por la aerolínea para explorar la ciudad. <b>Touristanbul: </b>Un servicio gratuito de visitas guiadas por los puntos icónicos de Estambul para escalas superiores a seis horas.