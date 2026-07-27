Caso Pandora: Exdirector de la DGI detalla cómo fue el fraude en créditos fiscales desde 2022

Las investigaciones en torno al manejo irregular de créditos fiscales en la <a href="/tag/-/meta/dgi-direccion-general-de-ingresos">Dirección General de Ingresos (DGI)</a> del Ministerio de Economía y Finanzas revelan un historial de alertas tempranas y vulnerabilidades institucionales. <b><a href="/tag/-/meta/publio-de-gracia-tejada">Publio De Gracia Tejada</a></b>, quien ejerció como titular de la entidad tributaria entre el<b> 2 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2024</b>, hizo pública una <b>cronología de hechos</b> que confirma que las adulteraciones y modificaciones de datos en el sistema interno del fisco se detectaron formalmente desde 2022.A través de una declaración pública difundida este lunes 27 de julio en su cuenta de <b>Instagram</b>, De Gracia señaló que en <b>2022</b> la entidad recibió las primeras denuncias sobre alteración de datos de contribuyentes y personas señaladas, lo que motivó el inicio de revisiones administrativas e informes a los estamentos de seguridad.Sin embargo, las irregularidades escalaron al año siguiente. A inicios de <b>2023</b>, funcionarios de la propia DGI alertaron sobre resoluciones adulteradas para la adjudicación de incentivos fiscales. Tras una investigación interna, la entidad interpuso una denuncia penal ante el <a href="/tag/-/meta/mp-ministerio-publico">Ministerio Público</a> en abril de 2023 y notificó al contribuyente perjudicado.