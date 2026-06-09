Canal de Panamá y Puerto de Algeciras avanzan plan de descarbonización bajo el paraguas de Global Gateway

El Canal de Panamá y el Puerto de Algeciras avanzan su hoja de ruta hacia la descarbonización y el estudio de viabilidad como un impulso al corredor verde digital que realizan de manera conjunta, bajo el paraguas del Global Gateway, con el objetivo de reducir las emisiones en una de las principales rutas del comercio marítimo mundial.

“Trabajar junto al Puerto de Algeciras nos ha aportado muchísimo, porque hemos desarrollado nuestra hoja de ruta de descarbonización y el estudio de viabilidad gracias a la Unión Europea”, destacó Beatriz González, especialista en descarbonización en la Autoridad del Canal de Panamá, en declaraciones a El Conciso, citadas por el portal digital de noticias Europasur.

De acuerdo con la información, la colaboración entre el Canal de Panamá y el Puerto de Algeciras está destinado a reforzar la conectividad y las relaciones con socios estratégicos, especialmente en Latinoamérica.

“Nosotros estamos estableciendo un vínculo potente entre Algeciras y Panamá, que debe nutrirse de otros corredores”, subrayó el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), Gerardo Landaluce.

En 2025, el Canal de Panamá y el Puerto de Algeciras firmaron un memorando de entendimiento, centrado en coordinar las inversiones relativas a favorecer la implantación de combustibles sostenibles e infraestructuras de electrificación en ambos enclaves. Con esta apuesta, se pretende descarbonizar el tráfico marítimo de contenedores en una de las líneas transoceánicas más estratégicas, la que une el canal de Panamá y el estrecho de Gibraltar.

Los avances del estudio de viabilidad del proyecto de corredor verde y digital entre Panamá y el Puerto de Algeciras conllevarán, entre otros aspectos, un ahorro anual estimado de 800.000 toneladas de CO2, lo que equivale a retirar de la circulación a 400.000 vehículos,.

La estrategia Global Gateway es una agenda compartida de inversión europea por un valor de 300.000 millones de euros en inversiones, con el fin de lograr un impacto transformador en los sectores digital, climático y de la energía, del transporte, la salud, la educación y la investigación, y en la que el Puerto de Algeciras aspira a ser un elemento clave para, junto a Europa, lograr un impacto transformador a través de los valores de la UE.