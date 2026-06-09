Panameños esperan un tercer trimestre con más empleo y movimiento laboral

Los panameñeos prevén un mercado laboral activo en el tercer trimestre de 2026 con intenciones de contratación de 11%, según la última edición de la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup Panamá.

Aunque se mantiene el optimismo, dicha expectativa de contratación se debilita en -33 puntos respecto al trimestre anterior y en -14 puntos con respecto al mismo período del 2025.

Los resultados se desprenden de los comentarios de 200 panameños que participaron en la encuesta.

A nivel global, Panamá se ubica en la mitad inferior de los países en cuanto a expectativas de empleo, 15 puntos por debajo de la perspectiva mundial

“Los resultados de la última Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup Panamá reflejan un mercado laboral que, si bien mantiene actividad, muestra señales de enfriamiento. Con una tendencia neta de empleo ajustada estacionalmente de 11%, los empleadores reportan una disminución significativa frente al trimestre anterior y al mismo período del año pasado” señaló Dadhjy Jimenez.