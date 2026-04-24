Cepanim: para esto sirve el número de referencia en el registro y por qué es clave para cobrar

El número de referencia es un código único asignado durante el registro, que permite identificar y dar seguimiento a cada solicitud dentro de la plataforma del Cepanim.

¿Para qué sirve el número de referencia?

Miles de panameños siguen intentando registrarse en el sistema del Cepanim, pero una de las mayores dudas gira en torno al número de referencia. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya aclaró su función y por qué es fundamental dentro del proceso.

Este dato es clave porque forma parte del proceso de validación que realiza el MEF antes de autorizar el pago del beneficio.

Sin este número, el trámite no puede avanzar correctamente.

‘Ese es un número de referencia o solicitud para seguir su caso. No debe preocuparse por memorizarlo. Cuando validemos todos sus datos, le notificaremos’, indicó el MEF.

Un paso clave dentro del proceso

El registro en línea es un requisito obligatorio para acceder al Cepanim, el cual corresponde al pago de intereses por mora del décimo tercer mes adeudado.

Dentro de este sistema, el número de referencia permite:

- Identificar al solicitante

- Organizar las solicitudes

- Dar seguimiento al trámite

- Facilitar futuras consultas o citas

El proceso incluye varias etapas como registro, validación de datos, programación de citas y atención presencial.

¿Qué debes hacer con ese número?

Las autoridades recomiendan guardar el número de referencia, ya que será necesario para:

- Consultar el estado del trámite

- Recibir seguimiento del proceso

- Completar etapas posteriores

Además, el MEF contactará a los beneficiarios una vez validada la información para continuar con la entrega del certificado.