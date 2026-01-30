  1. Inicio
PANAMÁ

Pago a jubilados y pensionados: estas son las fechas de la primera quincena de febrero

El calendario oficial confirma pago a jubilados y pensionados en febrero
El calendario oficial confirma pago a jubilados y pensionados en febrero CSS
Emiliana Tuñón
  • 30/01/2026 10:13
La Caja de Seguro Social anunció el calendario de pagos de febrero, con fechas definidas para el desembolso por ACH y cheques a nivel nacional.

De acuerdo con el cronograma de pagos de la Caja de Seguro Social (CSS), el primer pago correspondiente a la primera quincena de febrero se realizará el miércoles 4 de febrero para los beneficiarios que reciben sus fondos a través del sistema ACH.

En tanto, los jubilados y pensionados que cobran mediante cheque podrán retirar su pago el jueves 5 de febrero en los centros habilitados por la institución.

La CSS reiteró a los jubilados y pensionados la importancia de verificar su método de pago y acudir únicamente a los puntos autorizados, con el fin de garantizar un proceso ordenado y seguro.

La Caja de Seguro Social anuncia fechas de pago de la segunda quincena de febrero para jubilados y pensionados

La CSS anunció las fechas de pago de la segunda quincena de febrero para jubilados y pensionados. Los beneficiarios que reciben su pensión mediante transferencia ACH verán reflejado el desembolso el jueves 19 de febrero.

Por su parte, quienes optan por el pago mediante cheque podrán retirar sus fondos el viernes 20 de febrero en los distintos centros de pago habilitados en todo el país, conforme al calendario oficial de la institución.

