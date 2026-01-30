Pago a jubilados y pensionados: estas son las fechas de la primera quincena de febrero

De acuerdo con el cronograma de pagos de la <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a></b>, el primer pago correspondiente a la <b>primera quincena de febrero</b> se realizará el <b>miércoles 4 de febrero</b> para los beneficiarios que reciben sus fondos a través del <b>sistema ACH</b>.En tanto, los jubilados y pensionados que cobran mediante <b>cheque</b> podrán retirar su pago el <b>jueves 5 de febrero</b> en los centros habilitados por la institución.La CSS reiteró a los jubilados y pensionados la importancia de <b>verificar su método de pago</b> y acudir únicamente a los <b>puntos autorizados</b>, con el fin de garantizar un proceso ordenado y seguro.