Pago a jubilados y pensionados: estas son las fechas de la primera quincena de febrero

De acuerdo con el cronograma de pagos de la Caja de Seguro Social (CSS), el primer pago correspondiente a la primera quincena de febrero se realizará el miércoles 4 de febrero para los beneficiarios que reciben sus fondos a través del sistema ACH.

En tanto, los jubilados y pensionados que cobran mediante cheque podrán retirar su pago el jueves 5 de febrero en los centros habilitados por la institución.

La CSS reiteró a los jubilados y pensionados la importancia de verificar su método de pago y acudir únicamente a los puntos autorizados, con el fin de garantizar un proceso ordenado y seguro.