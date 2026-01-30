Las 9 claves de Panamá y el mundo | 30 de enero

-El Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional, el 29 de enero de 2026, la Ley No. 5 de 1997, sus adendas y la prórroga del contrato de concesión otorgado a Panama Ports Company S.A. La decisión, adoptada tras el análisis de dos demandas de inconstitucionalidad, deja sin efecto el marco legal que regulaba el desarrollo y la operación de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal, dedicadas a servicios de contenedores, carga general, Ro-Ro, pasajeros y carga a granel.

-El Gobierno de China afirmó que “tomará todas las medidas necesarias” para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de sus empresas, luego de la anulación del contrato de concesión otorgado a una filial de CK Hutchison Holdings Limited, con sede en Hong Kong. La reacción fue divulgada por la agencia estatal china Xinhua.

-El Sindicato Industrial de Trabajadores, Estibadores, Verificadores y Operadores de los puertos de Balboa y Cristóbal expresó su preocupación por la estabilidad laboral de los trabajadores, ante la incertidumbre que enfrenta el sector portuario tras la decisión judicial que declaró inconstitucional el contrato firmado en 1997 entre el Estado panameño y Panama Ports Company.

-El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, celebró el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, al considerar que refuerza el Estado de derecho en el país.

-Ricardo Sosa Machado, hijo de la líder opositora venezolana María Corina Machado, participó en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 (CAF 2026), realizado en Panamá entre el 28 y 29 de enero, evento que reunió a mandatarios, altos funcionarios y representantes del sector empresarial y académico de la región.

-Este viernes se desarrolló el undécimo día del juicio por el caso Odebrecht, jornada en la que concluyó el interrogatorio al perito encargado del análisis financiero.

-El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que este sábado 31 de enero, a partir de las 5:00 a.m., se registrará un corte de agua potable debido a trabajos de mantenimiento en la planta potabilizadora de Chilibre.

-La organización no gubernamental Foro Penal reportó que en Venezuela se contabilizan 711 personas detenidas por motivos políticos hasta el miércoles 28 de enero, según su más reciente balance público.

-La aerolínea American Airlines anunció que reanudaría los vuelos diarios entre Estados Unidos y Venezuela, suspendidos desde 2019. No obstante, la reactivación está sujeta a la aprobación de la administración del presidente Donald Trump y a evaluaciones de seguridad por parte de las autoridades aeronáuticas, de acuerdo con información difundida por la agencia Reuters.