Docentes separados realizan vigilia de 24 horas frente a la Corte Suprema para exigir reintegro

Un grupo de docentes que fueron separados de sus cargos mantiene una vigilia de 24 horas frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para exigir que se agilice un fallo relacionado con su situación laboral y reclamar el cumplimiento de decisiones judiciales que, aseguran, les favorecen.

El Movimiento de Docentes Separados, que agrupa a 298 educadores, sostiene que la situación que enfrentan se ha vuelto insostenible, por lo que decidieron instalarse frente al Palacio de Justicia como medida de presión para que el máximo tribunal emita una decisión sobre el Decreto 17.

”Hoy hemos decidido hacer una vigilia de 24 horas haciendo un llamado a la Corte para que falle pronto, porque la situación de los 298 docentes separados ya es una calamidad”, expresó una vocera del movimiento.

Los docentes también denunciaron que, pese a fallos judiciales favorables en algunos casos, directores de centros educativos no han permitido el reintegro de educadores a sus puestos.

Según relataron, uno de los casos se registra en la provincia de Colón, donde afirman, una docente obtuvo un fallo judicial que ordena su restitución, pero hasta el momento no se le ha permitido regresar al plantel.

”Hay fallos que no se han cumplido. La justicia ha fallado en derecho y siguen los directores de los centros educativos violentando los derechos de los educadores”, señalaron.

Los manifestantes reiteraron que su protesta se desarrolla de manera pacífica y aseguraron que permanecerán frente a la Corte mientras esperan una respuesta de las autoridades judiciales.

Hasta el momento, las autoridades educativas no han emitido un pronunciamiento oficial sobre las demandas planteadas por los docentes separados.