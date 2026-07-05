Apede: Panamá necesita 80 mil empleos privados para disminuir la informalidad

La presidenta de Apede recordó que la buena noticia es que la región ofrece experiencias exitosas donde la informalidad se ha reducido de manera paulatina pero sostenida mediante programas específicos de incentivos. Explicó que el modelo del 'Monotributo' en Uruguay es un ejemplo claro: al simplificar y unificar los impuestos y la seguridad social en un solo pago muy bajo, lograron bajar la informalidad del 42.8% en 2001 a 21% en 2022, ofreciendo a los micro emprendedores ventajas reales en salud y jubilación. De Sanctis indicó que Colombia, por su parte, logró reducirla en un rango de 3% a 7% al aliviar de forma agresiva los costos no salariales de contratación, facilitando que las pequeñas empresas dieran el paso hacia la legalidad.<i><b>'Estos ejemplos nos enseñan una lección fundamental: combatir la informalidad no se logra en un solo periodo de gobierno. Requiere una verdadera política de Estado a largo plazo, con una planificación que trascienda administraciones y que entienda que los resultados se consolidan año con año', </b></i>manifestó.