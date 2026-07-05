Mariachis y fuegos artificiales: la noche que vivió Inglaterra antes de enfrentar a México

La víspera del esperado partido entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 estuvo marcada por una controversia fuera de la cancha, luego de que decenas de aficionados mexicanos lograran ubicar el hotel de concentración de la selección inglesa, pese a los esfuerzos por mantener en reserva su ubicación.

De acuerdo con medios mexicanos e internacionales, la Federación Inglesa tomó medidas extraordinarias para proteger la privacidad del equipo, retrasando incluso su llegada a Ciudad de México y evitando revelar públicamente el lugar donde se hospedaría la delegación.

Sin embargo, la ubicación terminó difundiéndose en redes sociales y grupos de aficionados.

La noche previa al encuentro, seguidores del “Tri” se congregaron en las afueras del hotel con mariachis, tambores, bocinas, cláxones y fuegos artificiales con el objetivo de interrumpir el descanso de los futbolistas ingleses.

La escena obligó a desplegar un amplio operativo de seguridad para evitar incidentes mayores. No obstante, en redes sociales surgió un intenso debate sobre la efectividad de la convocatoria.

La polémica también recordó un episodio similar ocurrido días antes, cuando aficionados mexicanos realizaron una serenata con cánticos y pirotecnia frente al hotel donde se hospedaba la selección de Ecuador antes de su enfrentamiento contra México, una acción que también dividió opiniones entre quienes la consideraron parte del folclore futbolístico y quienes la calificaron como una falta al juego limpio.

Mientras tanto, Inglaterra mantuvo su preparación bajo estrictas medidas de seguridad de cara al duelo de hoy en el Estadio Ciudad de México, donde enfrentará a la selección anfitriona por un boleto a los cuartos de final del Mundial 2026.

Las autoridades mexicanas reforzaron la vigilancia tanto en el hotel de concentración como en los alrededores del estadio ante la expectativa de una asistencia masiva.