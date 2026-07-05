Solidaridad en Panamá: Monseñor Ulloa oficia misa por Venezuela y aboga por damnificados y migrantes

El Monseñor José Domingo Ulloa presidió una Eucaristía en la Catedral Basílica Santa María la Antigua en un acto de profunda solidaridad con el pueblo de Venezuela, motivado tanto por el reciente terremoto que afectó al país sudamericano como por la compleja realidad que afronta su comunidad migrante.

Durante la homilía, el Arzobispo de Panamá ofreció la Santa Misa por las víctimas, fallecidos y heridos del sismo, anunciando además que las colectas de ese domingo se canalizarán de manera transparente a través de Cáritas Nacional Panamá en coordinación con Cáritas Venezuela para llevar ayuda material concreta a las zonas afectadas.