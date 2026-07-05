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Solidaridad en Panamá: Monseñor Ulloa oficia misa por Venezuela y aboga por damnificados y migrantes

La Catedral Basílica Santa María la Antigua
La Catedral Basílica Santa María la Antigua Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 05/07/2026 11:03
La Catedral Basílica Santa María la Antigua fue la sede que reunió a la comunidad venezolana y líderes político

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El Monseñor José Domingo Ulloa presidió una Eucaristía en la Catedral Basílica Santa María la Antigua en un acto de profunda solidaridad con el pueblo de Venezuela, motivado tanto por el reciente terremoto que afectó al país sudamericano como por la compleja realidad que afronta su comunidad migrante.

Durante la homilía, el Arzobispo de Panamá ofreció la Santa Misa por las víctimas, fallecidos y heridos del sismo, anunciando además que las colectas de ese domingo se canalizarán de manera transparente a través de Cáritas Nacional Panamá en coordinación con Cáritas Venezuela para llevar ayuda material concreta a las zonas afectadas.

La misa tenía como objetivo ser un espacio de solidaridad.
La misa tenía como objetivo ser un espacio de solidaridad. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
María Corina y monseñor Ulloa
María Corina y monseñor Ulloa Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
La comunidad venezolana aprovecho la oportunidad para hablar con la líder opositora.
La comunidad venezolana aprovecho la oportunidad para hablar con la líder opositora. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Ulloa dirigió palabras de aliento y cercanía a los miles de venezolanos que han migrado, reconociendo el peso emocional y el cansancio invisible que conlleva la nostalgia del hogar dejado atrás.

Asimismo, destacó la resiliencia de la población venezolana al manifestar con profunda convicción que, a pesar de las dificultades acumuladas durante años: “Venezuela le han podido robar muchas cosas, pero nunca han logrado apagar su esperanza”, dijo.

Añadió que “aquí no hay panameños ni venezolanos, solo hijos del Señor”.

Ulloa exhortó ayudar a las personas que perdieron sus familias o se encuentran en recuperación.

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Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R ( Ronald Peña R / EFE )

Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela)....

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