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Venezuela condecora a rescatistas panameños por su misión humanitaria

La participación panameña formó parte de la respuesta internacional desplegada para apoyar las labores de búsqueda
La participación panameña formó parte de la respuesta internacional desplegada para apoyar las labores de búsqueda Cedida
Por
Lourdes García Armuelles
  • 05/07/2026 10:41
De acuerdo con el balance de la misión, los rescatistas panameños realizaron labores de búsqueda en más de 100 edificaciones multifamiliares y residenciales

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Los rescatistas panameños fueron homenajeados en Venezuela por su entrega, profesionalismo y espíritu humanitario durante las operaciones de búsqueda y rescate.

El Sistema Nacional de Protección Civil informó que el mayor reconocimiento para un rescatista es saber que su labor brinda esperanza en los momentos más difíciles.

“Nuestros rescatistas panameños fueron homenajeados en Venezuela por su entrega, profesionalismo y espíritu humanitario durante las operaciones de búsqueda y rescate”, indicó.

Añadió que “este renocimiento honra a quienes, con valentía, solidaridad y vocación de servicio, representaron con orgullo a Panamá, reafirmando la solidaridad y hermandad”.

Operación

El equipo panameño de búsqueda y rescate que fue desplegado en Venezuela tras los dos terremotos registrados este 24 de junio culminó su misión humanitaria luego de participar en operaciones de localización de víctimas en más de un centenar de estructuras colapsadas o con daños severos.

De acuerdo con el balance de la misión, los rescatistas panameños realizaron labores de búsqueda en más de 100 edificaciones multifamiliares y residenciales, además de recorrer aproximadamente siete avenidas donde se concentran inmuebles afectados por los sismos.

Tras completar las tareas asignadas por las autoridades encargadas de la emergencia, el contingente emprenderá su regreso a Panamá este domingo 5 de julio, con una llegada prevista a las 7:21 p.m.

La participación panameña formó parte de la respuesta internacional desplegada para apoyar las labores de búsqueda y rescate en las zonas más golpeadas por el desastre, donde equipos especializados trabajaron durante varios días entre los escombros con el objetivo de localizar sobrevivientes y recuperar víctimas.

Mientras el equipo panameño concluye su misión, Venezuela cumple diez días desde los devastadores terremotos que sacudieron el país este 24 de junio, una tragedia que ha dejado al menos 3,000 personas fallecidas y más de 16,000 heridas, según los balances oficiales.

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Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R ( Ronald Peña R / EFE )

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