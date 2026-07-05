Venezuela condecora a rescatistas panameños por su misión humanitaria

Los rescatistas panameños fueron homenajeados en Venezuela por su entrega, profesionalismo y espíritu humanitario durante las operaciones de búsqueda y rescate.

El Sistema Nacional de Protección Civil informó que el mayor reconocimiento para un rescatista es saber que su labor brinda esperanza en los momentos más difíciles.

“Nuestros rescatistas panameños fueron homenajeados en Venezuela por su entrega, profesionalismo y espíritu humanitario durante las operaciones de búsqueda y rescate”, indicó.

Añadió que “este renocimiento honra a quienes, con valentía, solidaridad y vocación de servicio, representaron con orgullo a Panamá, reafirmando la solidaridad y hermandad”.