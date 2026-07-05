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Mundial 2026: Partidos de octavo de final para este 5 de julio

El MetLife Stadium y el Estadio Ciudad de México serán escenario de dos encuentros decisivos que completarán la actividad de los octavos de final este domingo.
El MetLife Stadium y el Estadio Ciudad de México serán escenario de dos encuentros decisivos que completarán la actividad de los octavos de final este domingo. FIFA
Por
Adriana Berna
  • 05/07/2026 10:28
Brasil se mide a la sorprendente Noruega, mientras que México enfrenta a Inglaterra en uno de los partidos más esperados de los octavos de final.

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La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este domingo 5 de julio con dos atractivos encuentros correspondientes a los octavos de final, instancia en la que cuatro selecciones buscarán asegurar su boleto a los cuartos de final del torneo.

El primer compromiso de la jornada enfrentará a Brasil y Noruega a las 3:00 p.m. en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey.

La selección brasileña llega tras eliminar a Japón en la ronda anterior, mientras que los noruegos avanzaron luego de superar a Costa de Marfil, impulsados por el buen momento de su delantero Erling Haaland.

Más tarde, a las 7:00 p.m., México recibirá a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México.

El conjunto anfitrión alcanzó esta fase tras vencer a Ecuador, mientras que los ingleses sellaron su clasificación luego de imponerse a la República Democrática del Congo.

Los ganadores de ambos encuentros se enfrentarán en los cuartos de final, programados para el próximo 11 de julio, en una llave que ya despierta gran expectativa entre los aficionados.

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