Mundial 2026: Partidos de octavo de final para este 5 de julio

La <b><a href="/tag/-/meta/copa-mundial-de-la-fifa">Copa Mundial</a> de la <a href="/tag/-/meta/fifa">FIFA </a>2026 continúa este domingo 5 de julio</b> con dos atractivos encuentros correspondientes a los octavos de final, instancia en la que<b> cuatro selecciones buscarán asegurar su boleto a los cuartos de final del torneo</b>.<b>El primer compromiso de la jornada enfrentará a Brasil y Noruega a las 3:00 p.m. en el MetLife Stadium</b>, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey. La <b><a href="/tag/-/meta/seleccion-brasil">selección brasileña</a></b> llega tras eliminar a <b><a href="/tag/-/meta/seleccion-japon">Japón</a></b> en la ronda anterior, mientras que los noruegos avanzaron luego de superar a Costa de Marfil, <b>impulsados por el buen momento de su delantero Erling Haaland.</b><b>Más tarde, a las 7:00 p.m., <a href="/tag/-/meta/seleccion-mexico">México </a>recibirá a <a href="/tag/-/meta/seleccion-inglaterra">Inglaterra </a>en el Estadio Ciudad de México.</b> El conjunto anfitrión alcanzó esta fase tras vencer a Ecuador, mientras que los ingleses sellaron su clasificación luego de imponerse a la República Democrática del Congo.<b>Los ganadores de ambos encuentros se enfrentarán en los cuartos de final, programados para el próximo 11 de julio</b>, en una llave que ya despierta gran expectativa entre los aficionados.