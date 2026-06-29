Terremotos en Venezuela: ¿por qué el número de fallecidos podría aumentar durante semanas?

Si bien el balance oficial de víctimas mortales por los dos terremotos de 7.2 y 7.5 grados que asolaron Venezuela el pasado miércoles 24 de junio es de 1,450 fallecidos, este número podría representar en realidad un subregistro considerable, ya que los expertos en respuesta a desastres consideran que el verdadero alcance de la tragedia tardará semanas en conocerse.

La profesora de Ingeniería Arquitectónica de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), Emily So, aseguró al diario estadounidense The New York Times que el registro de fallecidos por los sismos en Venezuela podría experimentar un incremento significativo con el paso del tiempo. Una previsión que sustenta en la elevada cantidad de personas reportadas como desaparecidas —que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cifra en 50,000—, así como en la magnitud de los daños visibles en los edificios y las dificultades para acceder a las zonas afectadas por los movimientos telúricos.

“Trágicamente, hasta que recuperen los cuerpos que permanecen bajo los escombros, el conteo seguirá siendo bajo”, señaló So al NYT.

Por su parte, el profesor de Desastres y Salud de la University College London, Ilan Kelman, advirtió que proyectar con exactitud el número de fallecidos por los terremotos es una tarea compleja y que existe una alta probabilidad de que nunca se conozca la cifra real de víctimas, según declaró también al citado medio.

La estimación más reciente es la del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que proyecta que el número de decesos podría superar los 10.000, tomando como referencia la magnitud del terremoto, la densidad poblacional y las características de la infraestructura local.