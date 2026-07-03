Así se anuló el polémico gol de Croacia ante Portugal en el Mundial 2026

Cuando parecía que las polémicas del Mundial 2026 estaban más presentes fuera de la cancha, en el partido entre Croacia y Portugal llegó una que se ha robado todos los reflectores, tanto en redes sociales como en los diferentes medios.

Corría el tiempo agregado del segundo tiempo extra cuando Croacia anotó el 2-2 ante Portugal. Sin embargo, luego de la revisión en el VAR, los árbitros encargados de esta herramienta decidieron dar por anulado la anotación debido a que Igor Matanovic tocó el esférico con la cabeza, sin embargo en las tomas pareciera que nunca tocó el balón.

Las críticas y manifestaciones de los croatas no se hicieron esperar, ya que para ellos Matanovic nunca hizo contacto con el balón en el centro de Ivan Perisic y a la postre definiera Josko Gvardiol.

Desde entonces han surgido cientos de cuestionamientos de como funciona la tecnología del VAR, sobre todo si fue la decisión del árbitro anular el gol por su juicio o por datos numéricos.

Aquí es donde entra aún más la tecnología. Hay que partir por el hecho de que el balón que se utiliza en esta Copa del Mundo tiene integrado un chip que mide cada contacto que se hace con él. Cada vez que un jugador patea el esférico, el chip envía unos datos numéricos a la sala de VAR.

El sistema de procesamiento de este chip registra los datos a una velocidad de 500 veces por segundo (500Hz). En cada instante que se hace contacto con el esférico, este detecta el pico de esfuerza de cada contacto. Se mide de manera inmediata el impacto, la velocidad de salida, la dirección y el nivel de rotación del esférico.

Lo interesante llega al momento de enviar toda esta información, ya que la misma no se queda integrada en el chip. En los perímetros de cada estadio están instalados una red de antenas en la que se transmiten en tiempo real toda esta información recabada a la sala de VAR y al cerebro de la Inteligencia Artificial del recinto.

Por otra parte, hay que recordar que en las respectivas sedes hay cámaras que siguen a cada jugador durante el partido. Existen 29 puntos anatómicos de cada jugador, el cual tiene como función captar el momento exacto de algún fuera de juego o jugada a destacar.

Concretamente, en el gol anulado de Gvardiol, el sistema detectó el impacto exacto del balón. El software captó una alerta automática y un gráfico de “electrocardiograma”. El árbitro a cargo del VAR tuvo que verificar estos datos y por consiguiente avisar al colegiado central de la información recabada.

Esto es sobre como funciona la tecnología con el chip integrado al esférico, sin embargo usuarios en redes sociales han cuestionado la decisión de los árbitros, atribuyendo que no solo es una toma de decisión visual, sino que también debieron tomar en cuenta la física de la jugada.

Aficionados enfocan el debate en que si el sensor del balón captó de manera milimétrica el posible toque de Matanovic. Unos atribuyen que este sensor mide aceleraciones, rotaciones y patrones de movimiento. Basándose en esto, critican que al momento en que el balón pasó cerca del croata, se generó perturbaciones aerodinámicas, vibraciones o un ruido mecánico.

Otros critican el hecho de que los árbitros debieron tener en cuenta otras cuestiones de la jugada como un margen de error, falso positivo, calibración, umbral, sincronización temporal y diferencia entre dato bruto e interpretación algorítmica.

Más allá de las interpretaciones que el aficionado intenta dar, lo cierto es que Croacia se tuvo que despedir de la Copa del Mundo por una acción que dejará mucho de que hablar en los próximos días.