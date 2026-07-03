‘Benlliure entre Balboa y Bolívar’: el libro que revela la historia oculta de dos monumentos icónicos

El libro ‘Benlliure entre Balboa y Bolívar’ arroja luz sobre el artista español Mariano Benlliure, el creador de algunas de las icónicas esculturas que forman parte del paisaje de la ciudad capital: el monumento a Vasco Núñez de Balboa y el conjunto escultórico en honor al libertador de América Latina Simón Bolívar, en la plaza homónima del Casco Antiguo. Si bien estas dos obras emblemáticas permanecieron en el imaginario colectivo de los ciudadanos, no se conocía mucho sobre la labor tanto de Benlliure como del artista Gabriel Bechini en la realización de estas esculturas así como de las gestiones diplomáticas necesarias para que se llevaran a cabo. Para poner el foco en detalles desconocidos hasta ahora, las autoras Wendy Tribaldos y Lucrecia Enseñat Benlliure decidieron realizar un libro que, según las investigadoras, fue un proceso similar al de descifrar un rompecabezas ya que enfrentaron diversos desafíos como los vacíos que existían en los archivos locales para reconstruir con precisión los procesos políticos, artísticos y diplomáticos involucrados en la creación de los monumentos dedicados a Vasco Núñez de Balboa y Simón Bolívar. En este sentido, el acceso a los archivos históricos españoles fue primordial para no solamente entender que fue lo que se hizo que estas obras – originadas a inicios del siglo XX – vieran la luz, sino escudriñar esos detalles que nunca fueron revelados hasta el momento. Este proyecto contó con la colaboración de instituciones como la Embajada de España en Panamá, el Archivo Histórico Nacional y el Archivo General de la Administración de España, los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, el Ministerio de Cultura de Panamá y Ediciones Balboa. Una articulación de alianzas que sirvió para contar la historia de un escultor que no solamente dejó huella en Panamá, sino en diversos países como Chile, Argentina y México donde dejó grandes obras como la del general Justo José de Urquiza en Paraná o el general Manuel Bulnes – presidente de la República chilena entre los años 1841 y 1851 - en Santiago de Chile. “Como solemos decir en Panamá, es un proyecto que se fue ‘cocinando’ durante mucho tiempo. La investigación comenzó justo antes de que el conjunto escultórico de Vasco Núñez de Balboa cumpliera cien años, en el año 2024. Posteriormente, el Gobierno de España decidió ampliar el alcance del proyecto para incluir también el conjunto escultórico dedicado a Simón Bolívar, una decisión que tenía todo el sentido, ya que el hilo conductor de ambas obras es, evidentemente, Mariano Benlliure”, rememoró Tribaldos, quien subrayó que la investigación logró localizar una segunda escultura dedicada a Bolívar ubicada en la provincia de Bocas del Toro. Tribaldos agregó que la presentación del libro – realizada el pasado 18 de junio en el Centro Cultural de España Casa del Soldado – no solamente representó la culminación de todo un proceso de investigación, sino un momento emotivo por la presencia de la arquitecta Lucrecia Enseñat Benlliure, quien es la bisnieta del escultor de origen valenciano. “Mariano Benlliure nunca llegó a viajar a América para contemplar personalmente sus esculturas, ni las de Panamá ni, según nos explica Lucrecia, ninguna de las que realizó para Latinoamérica. Por eso, contar con ella en Panamá fue, simbólicamente, como tener un pedacito del propio escultor entre nosotros”, relató.

Un apasionado de la creación

Enseñat Benlliure contó a este diario que su bisabuelo se caracterizó por tener una creatividad infatigable y una mecánica de trabajo en la que él mismo supervisaba cada paso de su obra. “En realidad, él comenzó desde muy joven. Él fue prácticamente un autodidacta. No cursó estudios en una academia de Bellas Artes. Sin embargo, creció en un ambiente profundamente artístico. Su padre era pintor decorador y tenía una academia de dibujo en su propia casa. Además, sus tres hermanos mayores estudiaban pintura. Con apenas 18 años decidió trasladarse a Roma para continuar su formación. Una de las razones fundamentales fue que en España todavía no existían fundiciones artísticas especializadas en la realización de esculturas monumentales en bronce. En cambio, Italia poseía una tradición que se remontaba a la Antigüedad clásica. En Roma comenzó a trabajar en la prestigiosa fundición Aurelio Crescenzi, donde aprendió la técnica de la fundición a la cera perdida”, narró la arquitecta. La Exposición Internacional de Panamá de 1916 reforzó todavía más su proyección en Hispanoamérica, precisamente cuando ya se estaba gestionando el monumento dedicado a Vasco Núñez de Balboa. Toda esta trayectoria, en palabras de Enseñat Benlliure, contribuyó a que numerosos gobiernos latinoamericanos vieran en el escultor como la persona ideal para representar a sus héroes nacionales.

Una fuerte carga simbólica