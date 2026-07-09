Reactivación de Chiquita Panamá se encuentra en un 60%

Tras la reactivación de las actividades, Chiquita en noviembre de 2025 había iniciado la firma de contratos directos con miras al reinicio de la producción y exportación de fruta en enero de 2026, y con la meta de contar con 5 mil trabajadores en febrero. <i><b>'Vamos de acuerdo al plan original, muy contentos con el progreso en general. La plantación está en mejores condiciones de las que estimamos, y esperamos continuar con el plan un poquito más acelerado. Esperamos en el primer semestre, en febrero o marzo, estar en producción completa',</b></i> destacó el presidente de la empresa Chiquita, Carlos López Flores, durante una reunión con Mulino, a finales del 2025. Con las protestas en Bocas del Toro a mediado del 2025, Chiquita había tomado la decisión de cerrar operaciones tras las afectaciones generadas en las exportaciones. Después de varias negociaciones con el Gobierno, Chiquita firmó un Memorando de Entendimiento, el cual establece un marco de cooperación para la reorganización del sector bananero.