Reactivación de Chiquita Panamá se encuentra en un 60%

“La reactivación de las operaciones de Chiquita Panamá no está en un 100%; creo que se encuentran en un 60% y entiendo que, hasta ahora, hay unos 5 mil trabajadores”, así lo confirmó el presidente de la República, José Raúl Mulino, este jueves, durante su gira a Bocas del Toro.

El mandatario viajó a la provincia para inaugurar varias obras estatales, así como sostener una reunión con los gerentes de Chiquita para conocer los avances tras la reactivación.

“He visto que las plantaciones de banano se encuentran bonitas y eso me da mucha tranquilidad porque, precisamente, hace un año esta provincia casi se cae por locuras”, mencionó.

Mulino adelantó que en Chiquita habrá un nuevo sistema de gestión. ”Hay varias fincas que van a generar, es decir, ya no será una zona monoproductora, sino que habrá varias fincas produciendo y ellos comprando”, dijo.