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Economía

Reactivación de Chiquita Panamá se encuentra en un 60%

Chiquita en noviembre de 2025 había iniciado la firma de contratos directos con miras al reinicio de la producción y exportación de fruta en enero de 2026, y con la meta de contar con 5 mil trabajadores en febrero.
Chiquita en noviembre de 2025 había iniciado la firma de contratos directos con miras al reinicio de la producción y exportación de fruta en enero de 2026, y con la meta de contar con 5 mil trabajadores en febrero. Deposit Photo
Por
Lourdes García Armuelles
  • 09/07/2026 11:13
El mandatario José Raúl Mulino adelantó que en Chiquita habrá un nuevo sistema de gestión donde existirá fincas produciendo y ellos comprando

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“La reactivación de las operaciones de Chiquita Panamá no está en un 100%; creo que se encuentran en un 60% y entiendo que, hasta ahora, hay unos 5 mil trabajadores”, así lo confirmó el presidente de la República, José Raúl Mulino, este jueves, durante su gira a Bocas del Toro.

El mandatario viajó a la provincia para inaugurar varias obras estatales, así como sostener una reunión con los gerentes de Chiquita para conocer los avances tras la reactivación.

“He visto que las plantaciones de banano se encuentran bonitas y eso me da mucha tranquilidad porque, precisamente, hace un año esta provincia casi se cae por locuras”, mencionó.

Mulino adelantó que en Chiquita habrá un nuevo sistema de gestión. ”Hay varias fincas que van a generar, es decir, ya no será una zona monoproductora, sino que habrá varias fincas produciendo y ellos comprando”, dijo.

Tras la reactivación de las actividades, Chiquita en noviembre de 2025 había iniciado la firma de contratos directos con miras al reinicio de la producción y exportación de fruta en enero de 2026, y con la meta de contar con 5 mil trabajadores en febrero.

“Vamos de acuerdo al plan original, muy contentos con el progreso en general. La plantación está en mejores condiciones de las que estimamos, y esperamos continuar con el plan un poquito más acelerado. Esperamos en el primer semestre, en febrero o marzo, estar en producción completa”, destacó el presidente de la empresa Chiquita, Carlos López Flores, durante una reunión con Mulino, a finales del 2025.

Con las protestas en Bocas del Toro a mediado del 2025, Chiquita había tomado la decisión de cerrar operaciones tras las afectaciones generadas en las exportaciones.

Después de varias negociaciones con el Gobierno, Chiquita firmó un Memorando de Entendimiento, el cual establece un marco de cooperación para la reorganización del sector bananero.

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