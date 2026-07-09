Crisis climática: El Niño propulsa la temperatura de los océanos a un récord histórico en junio

Fuera de los océanos, el fenómeno golpeó con especial dureza a Europa Occidental, región que experimentó el junio más cálido de su historia. Una intensa <a href="/tag/-/meta/ola-de-calor">ola de calor</a> durante la segunda quincena del mes elevó los termómetros en tierra firme a niveles inéditos, registrando anomalías mensuales de entre <b>3 °C </b>y<b> 5 °C </b>por encima de la media en naciones como Francia, Alemania, España, Italia y el bloque del Benelux. De acuerdo con los servicios meteorológicos nacionales, <b>Inglaterra y Francia vivieron sus junios más calurosos desde que se tienen registros</b>, mientras que el Reino Unido, Alemania y los Países Bajos anotaron sus segundos periodos más cálidos. Asimismo, se pulverizaron récords de temperatura máxima diaria en la República Checa, Polonia y Hungría.Los datos históricos del ecosistema europeo confirman la aceleración del <a href="/tag/-/meta/calentamiento-global">calentamiento global</a>: <b>ocho de los nueve meses de junio más cálidos documentados en el continente europeo ocurrieron de forma consecutiva a partir de 2019</b>, rompiendo la variabilidad interanual que caracterizó a las décadas de los noventa y dos mil. Por el contrario, las temperaturas inferiores a la media global quedaron relegadas a zonas muy específicas del este de Asia, el oeste de Rusia, Turquía, el sureste de Sudamérica y el este de la Antártida.