Crisis climática: El Niño propulsa la temperatura de los océanos a un récord histórico en junio

La crisis climática global sumó un nuevo y alarmante capítulo. Durante junio de 2026, la temperatura media de la superficie del mar en el océano extrapolar (60°S–60°N) alcanzó los 20.86 °C, estableciendo el máximo histórico jamás registrado para este mes en la era satelital. Este incremento térmico sin precedentes estuvo impulsado por el desarrollo acelerado y la rápida intensificación del fenómeno de El Niño en el Pacífico ecuatorial, según revelaron los datos del sistema de monitorización ERA5, procesados por el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S) y el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (Ecmwf). El informe técnico detalló que es la primera vez en lo que va de 2026 que las temperaturas superficiales del mar, tanto diarias como mensuales, superan los niveles extremos reportados en 2024. Las anomalías térmicas cubren una amplia franja oceánica que se extiende desde el Pacífico ecuatorial central hasta la costa occidental de México. Este patrón provocó olas de calor marinas calificadas por los expertos como “severas” y “extremas”. Al respecto, la Organización Meteorológica Mundial advirtió que el actual evento de El Niño muestra una evolución significativamente veloz, y se prevé que continúe intensificándose durante el próximo trimestre.

A nivel de la atmósfera continental, el termómetro también registró un comportamiento inusual. La temperatura media mundial del aire en superficie para junio de 2026 se fijó en 16.54 °C. Esta cifra convirtió al periodo en el segundo junio más cálido de la historia global, ubicándose apenas 0.12 °C por debajo del récord absoluto establecido en junio de 2024, y superando por un estrecho margen de 0.03 °C al tercer registro histórico, correspondiente a 2023. El balance mensual se situó 0.56 °C por encima de la media del periodo de referencia moderno (1991-2020) y 1.39 °C por encima de la media preindustrial estimada entre 1850 y 1900. El impacto acumulado de estos meses de calor extremo encendió las alarmas de los científicos. La temperatura media global de los últimos 12 meses —comprendidos entre julio de 2025 y junio de 2026— se consolidó en 1.43 °C por encima de la media preindustrial. Este dato coloca al planeta a solo 0.07 °C de distancia del límite crítico de los 1.5 °C fijado en los acuerdos internacionales para evitar consecuencias climáticas irreversibles.