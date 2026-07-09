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Crisis climática: El Niño propulsa la temperatura de los océanos a un récord histórico en junio

El mapa satelital de Copernicus expone anomalías extremas de calor en la superficie del mar durante junio de 2026, destacando en rojo intenso la región Niño 3.4 del Pacífico ecuatorial central.
El mapa satelital de Copernicus expone anomalías extremas de calor en la superficie del mar durante junio de 2026, destacando en rojo intenso la región Niño 3.4 del Pacífico ecuatorial central. Tomada de @CopernicusECMWF
Por
Mileika Lasso
  • 09/07/2026 11:45
Junio de 2026 fue el segundo junio más cálido a nivel mundial. El calentamiento global de los últimos 12 meses llegó a 1.43 °C por encima de la era preindustrial tras un histórico récord térmico en los océanos

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La crisis climática global sumó un nuevo y alarmante capítulo. Durante junio de 2026, la temperatura media de la superficie del mar en el océano extrapolar (60°S–60°N) alcanzó los 20.86 °C, estableciendo el máximo histórico jamás registrado para este mes en la era satelital. Este incremento térmico sin precedentes estuvo impulsado por el desarrollo acelerado y la rápida intensificación del fenómeno de El Niño en el Pacífico ecuatorial, según revelaron los datos del sistema de monitorización ERA5, procesados por el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S) y el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (Ecmwf).

El informe técnico detalló que es la primera vez en lo que va de 2026 que las temperaturas superficiales del mar, tanto diarias como mensuales, superan los niveles extremos reportados en 2024. Las anomalías térmicas cubren una amplia franja oceánica que se extiende desde el Pacífico ecuatorial central hasta la costa occidental de México. Este patrón provocó olas de calor marinas calificadas por los expertos como “severas” y “extremas”. Al respecto, la Organización Meteorológica Mundial advirtió que el actual evento de El Niño muestra una evolución significativamente veloz, y se prevé que continúe intensificándose durante el próximo trimestre.

La temperatura media mundial del aire en superficie para junio de 2026 se fijó en 16.54 °C, consolidándose como el segundo junio más cálido registrado en la historia, superado únicamente por el mismo mes de 2024.
La temperatura media mundial del aire en superficie para junio de 2026 se fijó en 16.54 °C, consolidándose como el segundo junio más cálido registrado en la historia, superado únicamente por el mismo mes de 2024. Tomada de @CopernicusECMWF

A nivel de la atmósfera continental, el termómetro también registró un comportamiento inusual. La temperatura media mundial del aire en superficie para junio de 2026 se fijó en 16.54 °C. Esta cifra convirtió al periodo en el segundo junio más cálido de la historia global, ubicándose apenas 0.12 °C por debajo del récord absoluto establecido en junio de 2024, y superando por un estrecho margen de 0.03 °C al tercer registro histórico, correspondiente a 2023. El balance mensual se situó 0.56 °C por encima de la media del periodo de referencia moderno (1991-2020) y 1.39 °C por encima de la media preindustrial estimada entre 1850 y 1900.

El impacto acumulado de estos meses de calor extremo encendió las alarmas de los científicos. La temperatura media global de los últimos 12 meses —comprendidos entre julio de 2025 y junio de 2026— se consolidó en 1.43 °C por encima de la media preindustrial. Este dato coloca al planeta a solo 0.07 °C de distancia del límite crítico de los 1.5 °C fijado en los acuerdos internacionales para evitar consecuencias climáticas irreversibles.

Sectores urbanos y agrícolas de Europa Occidental enfrentaron desviaciones térmicas sin precedentes de hasta 5 °C en la segunda mitad de junio.
Sectores urbanos y agrícolas de Europa Occidental enfrentaron desviaciones térmicas sin precedentes de hasta 5 °C en la segunda mitad de junio. Tomada de @CopernicusECMWF

Fuera de los océanos, el fenómeno golpeó con especial dureza a Europa Occidental, región que experimentó el junio más cálido de su historia. Una intensa ola de calor durante la segunda quincena del mes elevó los termómetros en tierra firme a niveles inéditos, registrando anomalías mensuales de entre 3 °C y 5 °C por encima de la media en naciones como Francia, Alemania, España, Italia y el bloque del Benelux.

De acuerdo con los servicios meteorológicos nacionales, Inglaterra y Francia vivieron sus junios más calurosos desde que se tienen registros, mientras que el Reino Unido, Alemania y los Países Bajos anotaron sus segundos periodos más cálidos. Asimismo, se pulverizaron récords de temperatura máxima diaria en la República Checa, Polonia y Hungría.

Los datos históricos del ecosistema europeo confirman la aceleración del calentamiento global: ocho de los nueve meses de junio más cálidos documentados en el continente europeo ocurrieron de forma consecutiva a partir de 2019, rompiendo la variabilidad interanual que caracterizó a las décadas de los noventa y dos mil. Por el contrario, las temperaturas inferiores a la media global quedaron relegadas a zonas muy específicas del este de Asia, el oeste de Rusia, Turquía, el sureste de Sudamérica y el este de la Antártida.

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